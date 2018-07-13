Google Ads добавил новый показатель для целевых страниц – Mobile Speed Score
Google
Показатель скорости интегрирован в Google Ads (бывший Google AdWords). Найти его можно в разделе «Целевые страницы». Mobile Speed Score ранжирует все лендинги по 10-балльной шкале.
Теперь пользователи смогут быстро увидеть, какие страницы предоставляют наилучший опыт взаимодействия на мобильных устройствах, а какие требуют оптимизации.
В Google подчеркнули, что скорость загрузки мобильных страниц может оказывать значительное влияние на эффективность рекламы:
«В настоящее время больше половины всего интернет-трафика приходится на мобильные устройства. Тем не менее, средняя скорость загрузки мобильной страницы составляет 15 секунд. Для многих компаний это означает упущенные возможности, особенно учитывая тот факт, что более 50% пользователей покидают страницу, если она загружается дольше трёх секунд».
При этом показатель Mobile Speed Score основан не только на времени загрузки. Google учитывает ряд факторов, включая соотношение между скоростью страницы и потенциальным коэффициентом конверсии.
Тем рекламодателям, которые хотят ускорить свои мобильные страницы, Google рекомендует воспользоваться преимуществами технологии AMP.
«Мобильные страницы с ускоренной загрузкой (AMP) обеспечивают более быстрый, гладкий и вовлекающий опыт взаимодействия на мобильных устройствах. По факту, AMP-страницы обычно загружаются на 85% быстрее, чем стандартные мобильные», — отмечают в Google.
Для оценки скорости загрузки мобильных страниц Google также советует использовать инструменты
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