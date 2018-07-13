Google Ads добавил новый показатель для целевых страниц – Mobile Speed Score

Google представил новый показатель, с помощью которого рекламодатели смогут оценивать скорость загрузки мобильных целевых страниц – Mobile Speed Score.

Показатель скорости интегрирован в Google Ads (бывший Google AdWords). Найти его можно в разделе «Целевые страницы». Mobile Speed Score ранжирует все лендинги по 10-балльной шкале.

Теперь пользователи смогут быстро увидеть, какие страницы предоставляют наилучший опыт взаимодействия на мобильных устройствах, а какие требуют оптимизации.

В Google подчеркнули, что скорость загрузки мобильных страниц может оказывать значительное влияние на эффективность рекламы:

«В настоящее время больше половины всего интернет-трафика приходится на мобильные устройства. Тем не менее, средняя скорость загрузки мобильной страницы составляет 15 секунд. Для многих компаний это означает упущенные возможности, особенно учитывая тот факт, что более 50% пользователей покидают страницу, если она загружается дольше трёх секунд».

При этом показатель Mobile Speed Score основан не только на времени загрузки. Google учитывает ряд факторов, включая соотношение между скоростью страницы и потенциальным коэффициентом конверсии.

Тем рекламодателям, которые хотят ускорить свои мобильные страницы, Google рекомендует воспользоваться преимуществами технологии AMP.

«Мобильные страницы с ускоренной загрузкой (AMP) обеспечивают более быстрый, гладкий и вовлекающий опыт взаимодействия на мобильных устройствах. По факту, AMP-страницы обычно загружаются на 85% быстрее, чем стандартные мобильные», — отмечают в Google .