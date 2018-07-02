Google игнорирует большинство ссылок в пресс-релизах

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что поисковик игнорирует большинство ссылок в пресс-релизах. Поэтому полагаться на эту стратегию линкбилдинга не стоит.

Он также добавил, что такие ссылки вряд ли повредят сайту, но и пользы тоже не принесут.

«Мы пытаемся игнорировать ссылки из таких источников, как пресс-релизы, поскольку знаем, что обычно компании сами их размещают. При этом беспокоиться о таких ссылках не стоит, поскольку убрать их все невозможно.

Я бы просто не полагался на пресс-релизы как стратегию линкбилдинга для сайта, поскольку, как я уже говорил, большинство из этих ссылок мы успешно игнорируем», — объяснил Мюллер.

Прослушать его ответ можно, начиная с отметки 35:32 на видео ниже:

Напомним, ранее в Google заявляли, что ссылки в пресс-релизах должны закрываться атрибутом nofollow.


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