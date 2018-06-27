Facebook отказалась от создания огромных дронов для раздачи интернета

Директор инженерного направления Facebook Иаиль Магир сообщил в официальном блог-посте, что компания пересмотрела свои планы на проект Aquila, пишут AIN.UA.

Он стартовал четыре года назад — соцсеть хотела построить огромные дроны, которые бы подолгу летали в стратосфере, частично питались от солнечных батарей и раздавали высокоскоростной LTE-интернет в отдаленных и развивающихся регионах.

Однако состоялись всего два публичных теста летательного аппарата, созданного для реализации Aquila. Первый испытательный полет, прошедший в 2016 году, обернулся серьезными повреждениями дрона во время приземления. Второй полет завершился лучше, но тоже был далек от совершенства.

Теперь Facebook вместо создания собственных дронов переключилась на формат партнерства с другими компаниями. Проект Aquila продолжит существование, не меняя целей — обеспечить как можно большее количество людей во всем мире доступом к сети.

Facebook отказалась от создания огромных дронов для раздачи интернета

Еще в прошлом ноябре Facebook объявила о совместной работе с Airbus для создания так называемых HASP или высотных платформ, способных покрывать интернетом большие площади с воздуха. Кроме того, компания обещает развивать отдельные технологии, необходимые для таких разработок: батареи повышенной емкости, специализированные бортовые компьютеры. Также Facebook продолжит участие в профильных комитетах, набсоветах и рабочих группах по вопросу обеспечения интернетом.

Изначальная реализация проекта Aquila, пишет TechCrunch, смотрелась слишком утопично и пришлась на эпоху пикового роста Facebook, прежде чем компания столкнулась с нынешней волной осуждения. Критики подобных инициатив говорили и будут говорить, что эффективнее потратить деньги на постройку традиционной инфраструктуры или протягивание оптических кабелей, отмечает издание.


Михаил Сапитон, AIN


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