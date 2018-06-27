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Карты Google помогут найти интересные местные заведения и активности Google сообщил о запуске обновления Карт, анонсированного в прошлом месяце. Теперь сервис будет предоставлять пользователям ещё больше персональных рекомендаций, помогающих найти интересные места для проведения досуга. Новые функции будут доступны пользователям по всему миру. В их числе значатся: Переработанная вкладка Explore. Этот раздел будет содержать информацию по популярным заведениям и трендовым активностям, сосредоточенным в интересующем пользователя районе. Здесь можно будет найти фотографии и описания, а также использовать фильтры по категориям, помогающие выбрать подходящее место. Показатель соответствия. Сервис начнёт оценивать заведения по тому, насколько они подходят конкретному человеку. При расчёте этого показателя будет учитываться информация о роде деятельности человека, его предпочтениях в еде и напитках, посещённых местах и ранее присвоенных им оценках. Для работы этой функции должно быть включено сохранение истории местоположений. Пользователи также смогут улучшить рекомендации, указав свои предпочтения по кухне и заведениям в настройках. Вкладка «For you». На этой вкладке будут перечислены места, которые могут быть интересны пользователю в тех районах, где он регулярно бывает. Запуск обновления был начат вчера.

searchengines.ru

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