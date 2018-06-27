Карты Google помогут найти интересные местные заведения и активности

Google сообщил о запуске обновления Карт, анонсированного в прошлом месяце. Теперь сервис будет предоставлять пользователям ещё больше персональных рекомендаций, помогающих найти интересные места для проведения досуга. Новые функции будут доступны пользователям по всему миру.

В их числе значатся:

  • Переработанная вкладка Explore. Этот раздел будет содержать информацию по популярным заведениям и трендовым активностям, сосредоточенным в интересующем пользователя районе. Здесь можно будет найти фотографии и описания, а также использовать фильтры по категориям, помогающие выбрать подходящее место.
  • Показатель соответствия. Сервис начнёт оценивать заведения по тому, насколько они подходят конкретному человеку. При расчёте этого показателя будет учитываться информация о роде деятельности человека, его предпочтениях в еде и напитках, посещённых местах и ранее присвоенных им оценках. Для работы этой функции должно быть включено сохранение истории местоположений. Пользователи также смогут улучшить рекомендации, указав свои предпочтения по кухне и заведениям в настройках.
  • Вкладка «For you». На этой вкладке будут перечислены места, которые могут быть интересны пользователю в тех районах, где он регулярно бывает.

Запуск обновления был начат вчера.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Цена акций Facebook рекордно вырослаЦена акций Facebook рекордно выросла
Комитет ЕС одобрил закон об авторском праве, который приведет к исчезновению мемовКомитет ЕС одобрил закон об авторском праве, который приведет к исчезновению мемов
"Миротворец" подвергается массовой "фейк-атаке""Миротворец" подвергается массовой "фейк-атаке"
В Алжире на время экзаменов выключили интернетВ Алжире на время экзаменов выключили интернет
Интернет в Украине может подорожать, - экспертИнтернет в Украине может подорожать, - эксперт
Блок рекламы


Похожие новости
Google запустил новый Indexing APIGoogle запустил новый Indexing API
В Google Earth появились инструменты для измерения расстояния и площадиВ Google Earth появились инструменты для измерения расстояния и площади
Google предлагает организациям и людям пройти верификацию в Сети знанийGoogle предлагает организациям и людям пройти верификацию в Сети знаний
Google улучшил локальную выдачу для мультирегиональных сайтовGoogle улучшил локальную выдачу для мультирегиональных сайтов
Google Web Light никак не влияет на позиции сайта в поискеGoogle Web Light никак не влияет на позиции сайта в поиске
Google инвестирует $550 млн в китайского ритейлера JD.comGoogle инвестирует $550 млн в китайского ритейлера JD.com
Google вывел из беты сервис для создания бизнес-приложений App MakerGoogle вывел из беты сервис для создания бизнес-приложений App Maker
Звезды и рейтинги не помогут сайту продвинуться в поиске GoogleЗвезды и рейтинги не помогут сайту продвинуться в поиске Google
Google AdWords запускает новый функционал для стимулирования офлайн-продажGoogle AdWords запускает новый функционал для стимулирования офлайн-продаж
Google Translate начинает использовать систему NMT для оффлайн-переводаGoogle Translate начинает использовать систему NMT для оффлайн-перевода
Последние новости
Подгружаем последние новости