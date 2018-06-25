В Google Earth появились инструменты для измерения расстояния и площади

Google пополнила функциональность сервиса Google Earth — в нем появился инструмент Measure. Он позволяет измерить расстояние между любыми двумя точками на карте. Также с его помощью можно узнать площадь объектов или областей на карте, вне зависимости от их масштаба, пишут AIN.UA.

Функция уже доступна для пользователей Chrome. Android-клиент обновится на этой неделе. На iOS «линейку» обещают добавить позже.

В Google Earth появились инструменты для измерения расстояния и площади

Чтобы воспользоваться инструментом в веб-версии, нужно выбрать его в сайдбаре слева и отметить две произвольные точки или нарисовать нужную фигуру по контурам объекта. Google, в частности, предлагает использовать Measure учителям — и давать с его помощью реальные задачи школьникам вроде сравнения размеров штатов.

Напомним, ранее Apple добавила приложение Measure в iOS 12. С помощью дополненной реальности оно измеряет расстояние и площади объектов вокруг.


Михаил Сапитон, AIN


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