Цена акций Facebook рекордно выросла

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Курс акций Facebook Inc. в ходе торгов в Нью-Йорке в среду впервые превысил $200.

Об этом сообщает MarketWatch.

К 17:40 мск их стоимость поднялась на 2,1%, до $201,72.

С начала года капитализация самой большой соцсети мира увеличилась на 14,3%, превысив $570 млрд.

С конца марта, когда разразился скандал вокруг доступа к данным пользователей Facebook, рыночная стоимость увеличилась на 45%.

Источник: Интерфакс-Украина


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