Instagram перешагнул отметку в 1 млрд пользователей и представил вертикальные видео до 60 минут

Вчера на презентации в Сан-Франциско Instagram представил новый сервис IGTV — это раздел с 60-минутными видеороликами, которые могут создавать сами пользователя. Также компания объявила , что Instagram перешагнул отметку в 1 млрд пользователей, пишут AIN.UA .

IGTV — это отдельное приложение, в котором пользователи могут записывать свои ролики, а также подписываться на любимых креаторов и смотреть их вертикальные видео. Просмотр IGTV доступен и в родном приложении Instagram, в специальном разделе. В отличие от стандартных видео в Instagram, ролики в IGTV не ограничены минутой и могут длиться до часа.

Проигрываются ролики в IGTV автоматически. В приложении, помимо подписок, также есть персонализированные рекомендации, раздел с популярными видео, возможность комментировать, лайкать и присылать видео в директ. А еще в IGTV у креаторов есть каналы, наподобие YouTube.