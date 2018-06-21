Instagram перешагнул отметку в 1 млрд пользователей и представил вертикальные видео до 60 минут
Вчера на презентации в Сан-Франциско Instagram представил новый сервис IGTV — это раздел с 60-минутными видеороликами, которые могут создавать сами пользователя. Также компания
IGTV — это отдельное приложение, в котором пользователи могут записывать свои ролики, а также подписываться на любимых креаторов и смотреть их вертикальные видео. Просмотр IGTV доступен и в родном приложении Instagram, в специальном разделе. В отличие от стандартных видео в Instagram, ролики в IGTV не ограничены минутой и могут длиться до часа.
Проигрываются ролики в IGTV автоматически. В приложении, помимо подписок, также есть персонализированные рекомендации, раздел с популярными видео, возможность комментировать, лайкать и присылать видео в директ. А еще в IGTV у креаторов есть каналы, наподобие YouTube.
IGTV станет доступен во всем мире в ближайшие несколько недель на
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Internet и сети
21.06.2018 10:32