Google улучшил локальную выдачу для мультирегиональных сайтов

Google хорошо поработал над алгоритмом локального поиска, улучшив результаты выдачи для мультирегиональных сайтов. Об этом сообщил SEO-специалист компании IBM Патрик Стокс (Patrick Stox), отметивший положительные изменения на ряде своих проектов. Он считает, что улучшение точности отображения региональных версий страниц является следствием прошедшего незамеченным в прошлом году апдейта поискового алгоритма Google .

В октябре 2017 года Google объявил об обновлении своих локальных сервисов в мобильной сети, приложении Google для iOS , а также десктопном поиске и Картах. В блоге компании ясно было сказано:

«Это обновление поможет обеспечить получение наиболее релевантных результатов на основе пользовательского местоположения»

Патрик Стокс, утверждает, что это, казалось бы, незначительное изменение на самом деле оказало огромное влияние на сайты, работающие на нескольких рынках.

До октябрьского обновления, страницы с дублированным или частично дублированным контентом объединялись в индексе Google под одним URL, и поиск отображал только каноническую версию. Зачастую это была неправильная языковая версия страницы, которая показывалась пользователям из другой страны. Теперь же Google пытается показать наиболее релевантную версию страницы, из дубликатов выбирая ту, которая наилучшим образом соответствует пользователям, учитывая атрибут hreflang.

Специалисты Google , в частности Джон Мюллер, ранее неоднократно упоминали о том, что Google способен определять разные языки даже при отсутствии языковой разметки на странице:

«Если это другой язык, то Google обычно может понять это и без hreflang. Большинство запросов явно написаны на одном языке, поэтому мы можем отправлять пользователей на эту версию страницы».

Тем не менее, примеров путаницы с демонстрацией языковых версий было немало. Теперь же, после обновления, несмотря на склейку полных и неполных дублей, Google учитывает атрибут hreflang и демонстрирует пользователю правильную версию страницы. Многие из ошибочных результатов поиска изменились, и теперь демонстрируют правильную локальную версию страниц.