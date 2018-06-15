Вице-президент Facebook Эллиот Шрейдж покидает свой пост
Вице-президент Facebook Эллиот Шрейдж (Elliot Schrage) покидает свой пост. Об этом он
В компании Шрейдж курировал вопросы коммуникации, но, по его словам, работа стала отнимать у него слишком много времени:
«После более чем десятилетия работы в Facebook я решил, что пришло время начать новую главу в моей жизни».
Топ-менеджер поблагодарил коллег и Марка Цукерберга за возможность работать в Facebook. Он также сообщил, что останется в компании, пока не найдет себе замену. Впоследствии бывший вице-президент компании планирует остаться в Facebook в качестве советника Цукерберга и куратора некоторых незавершенных проектов.
Напомним, по оценкам Facebook, Cambridge Analytica удалось получить доступ к данным 87 млн пользователей соцсети. При этом в самой компании отрицают эту информацию и утверждают, что речь шла лишь о 30 млн человек, причем данные были получены совершенно законно – через лицензионное соглашение.
В апреле исполняющий обязанности генерального директора Cambridge Analytica Александр Тайлер (Alexander Tayler) ушел в отставку. А в начале мая 2018 года компания Cambridge Analytica прекратила свою работу, не сумев преодолеть негативные последствия скандала с Facebook.
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