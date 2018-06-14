Звезды и рейтинги не помогут сайту продвинуться в поиске Google

Во время последней видеовстречи для вебмастеров, сотрудник Google Джон Мюллер (John Mueller) сообщил, что Google не учитывает данные опросов, рейтингов, обзоров и полученные звезды в органическом ранжировании.

Мюллер признался, что не может с уверенностью утверждать того же о локальном поиске, однако для первых десяти органических результатов Google это более чем справедливо.

«Мы не используем результаты рейтингов и опросов как фактор ранжирования, — сказал Джон. — Этому есть много причин, однако основной из них является сомнительная достоверность результатов рейтингов и опросов — никогда нельзя с уверенностью сказать, что лучше — одна звезда, пять, десять и т. д».

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 24:43 на видео ниже:

Напомним, на прошлой неделе Джон Мюллер сообщил в своем Твиттере, что изменение порядка слов в теге Title никак не влияет на SEO и ранжирование. Другими словами, он не советует вебмастерам тестировать изменения в органическом поиске.


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