Шимкив возмутился блокированием пожертвований в Facebook из-за санкций

Логика соцсети - если часть страны находится под санкциями, то и вся страна находится под санкциями.

Замглавы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив отреагировал на скандал с блокированием сбора средств в Facebook украинцами.

"Facebook блокирует фандрейзинг в пользу Украины, аргументируя это американскими санкциями по отношению к Крыму! Это безумство, отсутствие технических возможностей или банальное игнорирование, как в 2014?!" - написал он на своей странице в Facebook.

Накануне издание AIN.UA написало, что 29 марта Facebook внезапно закрыла кампанию по сбору средств на операцию 14-летней киевлянке по той причине, что деньги якобы перечисляют в страну, подпадающую под санкции США .

Родители девочки организовали сбор пожертвований в Facebook, за несколько дней удалось собрать почти $1000, однако затем Facebook внезапно заблокировала страницу приема пожертвований и сообщила, что сделает полный возврат средств донорам. Отец девочки обратился в техподдержку, чтобы разобраться в ситуации.

В ходе переписки с агентом Facebook выяснилось, что фандрейзинг закрыли по причине того, что пользователь, в пользу которого собирались средства (отец девочки), подпадает под санкции США .

У него украинское гражданство, а зарегистрировал фандрейзинг американец, пройдя все предусмотренные соцсетью процедуры. На просьбу предоставить какие-либо законодательные акты, согласно которым Украина подпадает под санкции США , агент техподдержки Facebook просто закрыл обращение лаконичной отпиской "мы не можем вам помочь".

"По правилам Facebook, если часть страны находится под санкциями, то и вся страна находится под санкциями. Учитывая, что Крым - это часть Украины, то и вся страна автоматически попала туда же", - сказал отец девочки AIN.UA.