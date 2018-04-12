Шимкив возмутился блокированием пожертвований в Facebook из-за санкций
Логика соцсети - если часть страны находится под санкциями, то и вся страна находится под санкциями.
Замглавы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив отреагировал на скандал с блокированием сбора средств в Facebook украинцами.
"Facebook блокирует фандрейзинг в пользу Украины, аргументируя это американскими санкциями по отношению к Крыму! Это безумство, отсутствие технических возможностей или банальное игнорирование, как в 2014?!" - написал он на своей странице в Facebook.
Накануне издание AIN.UA написало, что 29 марта Facebook внезапно закрыла кампанию по сбору средств на операцию 14-летней киевлянке по той причине, что деньги якобы перечисляют в страну, подпадающую под санкции США.
Родители девочки организовали сбор пожертвований в Facebook, за несколько дней удалось собрать почти $1000, однако затем Facebook внезапно заблокировала страницу приема пожертвований и сообщила, что сделает полный возврат средств донорам. Отец девочки обратился в техподдержку, чтобы разобраться в ситуации.
В ходе переписки с агентом Facebook выяснилось, что фандрейзинг закрыли по причине того, что пользователь, в пользу которого собирались средства (отец девочки), подпадает под санкции США.
У него украинское гражданство, а зарегистрировал фандрейзинг американец, пройдя все предусмотренные соцсетью процедуры. На просьбу предоставить какие-либо законодательные акты, согласно которым Украина подпадает под санкции США, агент техподдержки Facebook просто закрыл обращение лаконичной отпиской "мы не можем вам помочь".
"По правилам Facebook, если часть страны находится под санкциями, то и вся страна находится под санкциями. Учитывая, что Крым - это часть Украины, то и вся страна автоматически попала туда же", - сказал отец девочки AIN.UA.
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11.04.2018 20:41