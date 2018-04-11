Facebook заплатит до $40 тыс. за выявление случаев злоупотребления данными

Facebook объявил о запуске новой программы, в рамках которой компания будет вознаграждать участников за выявление случаев злоупотребления данными пользователей.

Выплаты будут составлять от $500 до $40 тыс. в зависимости от масштаба злоупотребления. Data Abuse Bounty Program – это первая инициатива такого рода в отрасли.

«Это поможет нам найти случаи злоупотребления данными, которые не связаны с уязвимостями в системах безопасности… Программа будет охватывать оба полушария и поможет нам выявлять такие случаи, как инцидент с Cambridge Analytica, чтобы мы могли узнать об этом и принять меры», — заявил директор по безопасности Facebook Алекс Стамос (Alex Stamos) в комментарии CNBC.

Среди возможных мер в отношении нарушителей значатся закрытие приложения, подача иска в суд или же проведение внешнего аудита компании, продающей или покупающей данные.

Расследованием случаев злоупотребления будет заниматься команда программы Bug Bounty. В дальнейшем Facebook также планирует привлечь к этой работе и другие отделы.

Чтобы подать отчёт, нужно доказать, что кто-то неправомерно использует данные как минимум 10 тыс. пользователей Facebook и показать, в чём именно заключается злоупотребление. При этом компания не должна знать об этой проблеме ранее.

Сообщения о компаниях, которые копируют данные; всех, кто использует вредоносное ПО, чтобы заставить пользователей устанавливать свои приложения; проектах социальной инженерии, а также случаях злоупотреблений на других платформах, таких как Instagram, рассмотрению не подлежат. Однако со временем Facebook может расширить программу и на другие площадки.

Соцсеть впервые заявила о своих планах по запуску такого рода программы в конце марта – после скандала, связанного с массовой утечкой данных в пользу компании Cambridge Analytica. При этом Cambridge Analytica отрицает обвинения в свой адрес и утверждает, что получила эти данные законным путём.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»Задержаны мошенники-продавцы баз данных — предположительно, клиентов «ПриватБанка» и «Нова пошта»
Украинские фильмы попали на торренты, режиссер обвинила в этом Megogo. Компания вину не признаетУкраинские фильмы попали на торренты, режиссер обвинила в этом Megogo. Компания вину не признает
«У меня нет ни одной обнаженной фотографии» — топ-блогер Украины в Instagram Элина Крупская«У меня нет ни одной обнаженной фотографии» — топ-блогер Украины в Instagram Элина Крупская
Киберполиция ищет «белых» хакеров в штат. Зарплаты — до 50 000 грн
Google запустил Exchange Bidding для всех издателей DFPGoogle запустил Exchange Bidding для всех издателей DFP
Блок рекламы


Похожие новости
Cambridge Analytica может иметь доступ к частным сообщениям FacebookCambridge Analytica может иметь доступ к частным сообщениям Facebook
Facebook и Instagram получили сертификацию Media Rating CouncilFacebook и Instagram получили сертификацию Media Rating Council
Facebook удалит всю рекламу, но не бесплатноFacebook удалит всю рекламу, но не бесплатно
Цукерберг обещает предотвращать в Facebook попытки вмешательства в выборы в 2018 годуЦукерберг обещает предотвращать в Facebook попытки вмешательства в выборы в 2018 году
Исследование: Facebook утаивает информацию, объсняя почему вы видите эту рекламуИсследование: Facebook утаивает информацию, объсняя почему вы видите эту рекламу
Facebook обяжет указывать заказчиков политической рекламыFacebook обяжет указывать заказчиков политической рекламы
В Бразилии оштрафовали Facebook на $33 млнВ Бразилии оштрафовали Facebook на $33 млн
Facebook Messenger теперь поддерживает HD-видео и 360° фотоFacebook Messenger теперь поддерживает HD-видео и 360° фото
Cambridge Analytica отрицает получение данных 87 млн пользователей FacebookCambridge Analytica отрицает получение данных 87 млн пользователей Facebook
Facebook признал, что сканирует переписку пользователей MessengerFacebook признал, что сканирует переписку пользователей Messenger
Последние новости
Подгружаем последние новости