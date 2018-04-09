Facebook и Instagram получили сертификацию Media Rating Council
Компания Facebook прошла аудиторскую проверку и сертификацию Media Rating Council (MRC). Аккредитация распространяется на рекламные показы на мобильных и десктопных сайтах, а также в мобильных приложениях Facebook и Instagram. Это говорит о том, что технология их измерения соответствует стандартам IAB.
Компания согласилась на независимый аудит в феврале 2017 года. Причиной тому послужила серия ошибок в измерениях.
«Мы увидели стремление отрасли к более независимой сторонней проверке, так что это желанный процесс. Мы с нетерпением ждём продолжения нашей работы в области верификации с MRC», — заявил вице-президент Facebook Брэд Смоллвуд (Brad Smallwood).
Совет по рейтингам электронных средств информации (Media Rating Council, MRC) – это некоммерческая организация, которая проверяет инструменты измерения аудитории и управляет аккредитацией онлайн-площадок в США.
Напомним, что Twitter заявил о начале прохождения внешнего аудита рекламных метрик, который проведёт MRC, в октябре 2017 года.
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09.04.2018 11:30