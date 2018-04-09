Google тестирует кнопку «Ещё результаты» в мобильной выдаче

Google официально тестирует кнопку «Ещё результаты» («More results») в мобильной выдаче. Теперь пользователям не нужно будет переходить на другую страницу для просмотра большего числа результатов – они будут подгружаться на той же странице.

В русскоязычной выдаче эта кнопка выглядит так:

В англоязычной выдаче так:

Дэнни Салливан (Danny Sullivan) из Google подтвердил проведение теста в Twitter. По его словам, запуск был начат на днях.

We've been testing that and trying it with more people now.

— Danny Sullivan (@dannysullivan) April 8, 2018

Напомним, что Google уже тестировал кнопку «More results» в декабре. На тот момент тестирование проходило в ограниченном масштабе. Теперь оно запущено для большего числа пользователей.


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