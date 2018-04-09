Google тестирует кнопку «Ещё результаты» в мобильной выдаче
Google официально тестирует кнопку «Ещё результаты» («More results») в мобильной выдаче. Теперь пользователям не нужно будет переходить на другую страницу для просмотра большего числа результатов – они будут подгружаться на той же странице.
В русскоязычной выдаче эта кнопка выглядит так:
В англоязычной выдаче так:
Дэнни Салливан (Danny Sullivan) из Google подтвердил проведение теста в Twitter. По его словам, запуск был начат на днях.
We've been testing that and trying it with more people now.
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