Google тестирует кнопку «Ещё результаты» в мобильной выдаче

Google официально тестирует кнопку «Ещё результаты» («More results») в мобильной выдаче. Теперь пользователям не нужно будет переходить на другую страницу для просмотра большего числа результатов – они будут подгружаться на той же странице.

В русскоязычной выдаче эта кнопка выглядит так:

В англоязычной выдаче так:

Дэнни Салливан (Danny Sullivan) из Google подтвердил проведение теста в Twitter . По его словам, запуск был начат на днях.

We've been testing that and trying it with more people now.