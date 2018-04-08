Facebook удалит всю рекламу, но не бесплатно

Социальная сеть Facebook, не так давно слившая третьим лицам личные данные 90 миллионов пользователей, намерена полностью удалить рекламу со своих страниц, чтобы пользователи могли получать чистый контент без спама. Разумеется, никто не станет делать это бесплатно, поскольку реклама приносит Facebook 90 процентов от общего дохода.



Другими словами, Facebook предложит нечто сравнимое с платной подпиской: заплатив определенную сумму, вы сможете отключить показ рекламы и продолжать смотреть мемасики и читать комментарии под ними. Плата будет взиматься раз в месяц, но размер дани пока что не установлен. Впрочем, отключить рекламу в Facebook можно уже сейчас, и притом за 0 рублей – достаточно скачать AdBlock и специальное расширение, вырезающее спам из самой социальной сети.



Надо отметить, что идея Facebook взимать плату за отключение рекламы не нова: по такой же схеме работают Netflix и Apple Music. Возникает вопрос – почему Facebook не попробовала загладить вину за слив информации перед пользователями и не отключить им рекламу на целый год? Нет же, она села в лужу, подставила десятки миллионов человек и теперь пытается заработать на них же. Неудивительно, что капитализация компании снижается с каждым днем.