Google: добавление новых страниц может снижать ценность существующих

Когда речь заходит о добавлении новых страниц на сайт, многие вебмастера считают, что «чем больше, тем лучше». При этом они не думают, как это может отразиться на тех страницах, которые уже есть на сайте. Сотрудник Google Джон Мюллер поделился своим мнением по этому вопросу во время недавней AMA-сессии в Reddit.

В частности, он отметил, что иногда добавление новых страниц на сайт не является наилучшим подходом, поскольку это может влиять на ценность сайта в целом.

Мюллер объяснил, что при добавлении новых страниц они не будут «чудесным образом» ранжироваться так же хорошо, как существующие. Это понятно: у ранее добавленных страниц есть ссылки, внутренние и внешние, которые новые страницы не могут получить сразу. При этом Мюллер впервые упомянул концепцию ценности и того, как добавление новых страниц приводит к её распределению по всем страницам, в результате чего все они получают «немного меньше».

Это не значит, что новые страницы не могут или не будут ранжироваться. Как отметил Мюллер, «если вы считаете, что вам нужны новые страницы, чтобы лучше продавать свои товары и услуги, создайте их». И это не будет рассматриваться как потеря ценности, если у них будет высокое качество. Однако вебмастерам нужно определиться, почему они добавляют эти страницы – только для Google или потому, что они могут иметь ценность для пользователей? Если речь идёт только о SEO, то стратегию нужно менять.

Основной вывод таков: для Google важно качество, а не количество. Мелкие сайты могут обходить крупные в ранжировании, несмотря на меньшее число страниц. При этом добавление новых страниц не всегда помогает сайту ранжироваться лучше или охватывать более широкий ряд ключевых слов.