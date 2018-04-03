Facebook выпускает инструменты проверки новостей

Facebook уже некоторое время борется с поддельными новостями, оценивая «надежные» источники и понижая «приманки».

В октябре прошлого года компания начала тестировать функцию, которая предоставляла информацию об издателях статей, чтобы помочь людям решить, какие источники стоит читать.

Facebook говорит, что исследования показали, что люди могут оценить достоверность статей в Интернете.

«Основываясь на этом исследовании, — пишет компания в блоге, — мы упрощаем людям просмотр контекста о статье, в том числе запись в Википедии издателя…».

Facebook продолжает проверять, какая информация необходима, чтобы помочь людям оценить достоверность статей.

Люди в группе тестирования увидят еще больше информации, например описание из записи в Википедии автора, кнопку, чтобы следить за страницей или профилем.

Команда говорит, что она разработала эти новые функции, используя обратную связь и вклад различных людей и издателей, в том числе в проект Facebook Journalism.

Компания обещает улучшить этот опыт в будущем и предоставить еще более полезный контекст о новостях в Facebook.