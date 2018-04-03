Джон Джанандреа покидает пост главы поиска и ИИ в Google

Старший вице-президент по разработкам Google Джон Джанандреа (John Giannandrea), курирующий работу поискового и ИИ-подразделений, покидает свой пост.

Согласно данным The Information, обязанности Джанандреа будут разделены между двумя сотрудниками: ИИ-направление возглавит руководитель команды Google Brain Джефф Дин (Jeff Dean), а поисковое подразделение – Бен Гомес (Ben Gomes). Оба руководителя являются ветеранами Google . Они проработали в компании 19 и 18 лет соответственно.

Джефф Дин участвовал в разработке пяти поколений систем сканирования, индексирования и извлечения запросов, первоначальной версии рекламной системы Google , а также Google Translate, Google AdSense for Content, Google News и других продуктов компании.

Бен Гомес все 18 лет проработал в составе подразделения Google Search. Он являлся ключевым инженером команды поиска, принимавшим участие в разработке всех элементов основного алгоритма Google . Марисса Мейер (Marissa Mayer), ранее работавшая в компании, называла его «царём поиска» и «дипломатом» за умение легко договариваться и взаимодействовать с различными командами. Новая роль должна органично вписаться в карьеру Гомеса, поскольку это привычная и знакомая ему деятельность.

Джон Джанандреа возглавлял разработки в области поиска и искусственного интеллекта в течение двух лет после того, как занял пост старшего вице-президента после ухода Амита Сингхала (Amit Singhal) в 2016 году.

Джанандреа присоединился к Google в 2010 году в рамках соглашения о покупке компании Metaweb Technologies, которая принимала участие в разработке Сети знаний. Опыт Джанандреа в области машинного обучения и ИИ хорошо сочетался с упором Google на AI-first поиск, что сделало его назначение оптимальным решением на тот момент. По данным The Information, топ-менеджер продолжит работать в Google .

Пресс-служба компании подтвердила изменения в руководстве поиска.