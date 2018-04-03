Google подшутил над пользователями Search Console
На выходных Google объявил в Twitter о запуске новой кнопки «Recrawl» в Search Console. Как выяснилось, это была первоапрельская шутка.
For normal crawling and indexing, just use a sitemap file. To submit individual URLs, use Fetch as Google. But if you just want to click "? recrawl," we're never gonna let you down.??
https://t.co/uoaCWUIrap?? pic.twitter.com/OyyDZJ5z8V
— Google Webmasters (@googlewmc)
March 31, 2018
В интерфейсе сервиса новая кнопка действительно появилась. Однако при нажатии на неё сразу становилось понятно, что это розыгрыш.
В твите Google даже оставил намёк на розыгрыш, написав: «We’re never gonna let you down» – это слова из самой известной песни Рика Эстли «Never Gonna Give You Up».
При нажатии на кнопку «Recrawl» пользователь попадал на страницу видеоклипа на эту песню в YouTube:
Судя по комментариям к сообщению Google, розыгрыш удался: многие SEO-специалисты приняли новость о добавлении новой кнопки за правду.
Какие ещё первоапрельские розыгрыши подготовил Google в этом году, можно узнать из нашей подборки.
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