Google подшутил над пользователями Search Console

На выходных Google объявил в Twitter о запуске новой кнопки «Recrawl» в Search Console. Как выяснилось, это была первоапрельская шутка.

For normal crawling and indexing, just use a sitemap file. To submit individual URLs, use Fetch as Google . But if you just want to click "? recrawl," we're never gonna let you down.?? https://t.co/uoaCWUIrap ?? pic.twitter.com/OyyDZJ5z8V — Google Webmasters (@googlewmc) March 31, 2018

В интерфейсе сервиса новая кнопка действительно появилась. Однако при нажатии на неё сразу становилось понятно, что это розыгрыш.

В твите Google даже оставил намёк на розыгрыш, написав: «We’re never gonna let you down» – это слова из самой известной песни Рика Эстли «Never Gonna Give You Up».

При нажатии на кнопку «Recrawl» пользователь попадал на страницу видеоклипа на эту песню в YouTube:

Судя по комментариям к сообщению Google , розыгрыш удался: многие SEO-специалисты приняли новость о добавлении новой кнопки за правду.