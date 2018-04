Google подшутил над пользователями Search Console

На выходных Google объявил в Twitter о запуске новой кнопки «Recrawl» в Search Console. Как выяснилось, это была первоапрельская шутка.

For normal crawling and indexing, just use a sitemap file. To submit individual URLs, use Fetch as Google . But if you just want to click "? recrawl," we're never gonna let you down.?? https://t.co/uoaCWUIrap ?? pic.twitter.com/OyyDZJ5z8V