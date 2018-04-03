Google банит в Chrome все дополнения для майнинга

Компания Google официально объявила о том, что запрещает размещение дополнений по майнингу криптовалют в своем магазине дополнений для браузера Chrome. Те дополнения, которые там уже есть, скоро забанят. , пишут AIN.UA

До этого момента политика Chrome Web Store позволяла размещение таких программ, при условии, что майнинг — это единственная их цель и что пользователь об этом проинформирован должным образом. Однако, примерно 90% подобных дополнений не соответствуют этому требованию.

Как отмечают в компании, в последнее время в магазине стало больше дополнений, которые, как кажется, дают пользователям полезные функции, а на самом деле являются скрытыми майнерами, работающими без его ведома. Более того, они потребляют ресурсы пользовательского устройства без его ведома:

Google банит в Chrome все дополнения для майнинга

Начиная со 2 апреля в магазине больше нельзя размещать подобные программы, а существующие удалят из магазина до конца июня этого года.


Ольга Карпенко, AIN


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