Google советует избегать таблиц при оптимизации сайта для голосового поиска

Cотрудник Google Джон Мюллер не рекомендует использовать таблицы при оптимизации сайта для голосового поиска и, соответственно, блоков с ответами (featured snippets). Сайты, которые используют таблицы на своих страницах, могут терять трафик по запросам, включающим название компании.

Во время последней видеовстречи для вебмастеров Мюллер подчеркнул, что таблицы и списки ссылок – это то, чего определённо следует избегать при оптимизации для голосового поиска.

«… Это не то, что действительно работает в случае голосовых запросов», — отметил Мюллер.

Голосовые запросы и featured snippets связаны тем, что Google озвучивает готовые ответы при голосовом поиске.

Причина в слове «Pricing»?

Западные вебмастера заметили, что Google не возвращает страницу компании с таблицей или списком ссылок в featured snippets при поиске по запросам со словом «Pricing». Вместо этого Google показывает другую страницу. Однако не исключено, что есть и другие запросы, по которым наблюдается аналогичная ситуация.

Опыт мобильных пользователей на первом месте

Цель Google заключается в том, чтобы результаты поиска удовлетворяли большинство пользователей. Если человек совершает поиск по названию компании, то очевидным результатом является сайт этой компании. Однако в данном случае это не так: при ответе на голосовые запросы поисковой системе непросто озвучить длинный список цен или таблицу. Из-за этого опыт мобильных пользователей может ухудшаться.

Примеры страниц, теряющих блоки с ответами

Пример 1: Bluehost

Пример 2. Constant Contact

Таблицы полезны для посетителей сайта, но вредны для ранжирования в готовых ответах. Чтобы угодить и посетителям, и Google , рекомендуется сделать краткое описание той информации, которая содержится в таблице.