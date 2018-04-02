Google советует избегать таблиц при оптимизации сайта для голосового поиска
Cотрудник Google Джон Мюллер не рекомендует использовать таблицы при оптимизации сайта для голосового поиска и, соответственно, блоков с ответами (featured snippets). Сайты, которые используют таблицы на своих страницах, могут терять трафик по запросам, включающим название компании.
Во время последней видеовстречи для вебмастеров Мюллер подчеркнул, что таблицы и списки ссылок – это то, чего определённо следует избегать при оптимизации для голосового поиска.
«… Это не то, что действительно работает в случае голосовых запросов», — отметил Мюллер.
Голосовые запросы и featured snippets связаны тем, что Google озвучивает готовые ответы при голосовом поиске.
Причина в слове «Pricing»?
Западные вебмастера заметили, что Google не возвращает страницу компании с таблицей или списком ссылок в featured snippets при поиске по запросам со словом «Pricing». Вместо этого Google показывает другую страницу. Однако не исключено, что есть и другие запросы, по которым наблюдается аналогичная ситуация.
Опыт мобильных пользователей на первом месте
Цель Google заключается в том, чтобы результаты поиска удовлетворяли большинство пользователей. Если человек совершает поиск по названию компании, то очевидным результатом является сайт этой компании. Однако в данном случае это не так: при ответе на голосовые запросы поисковой системе непросто озвучить длинный список цен или таблицу. Из-за этого опыт мобильных пользователей может ухудшаться.
Примеры страниц, теряющих блоки с ответами
Пример 1: Bluehost
Пример 2. Constant Contact
Таблицы полезны для посетителей сайта, но вредны для ранжирования в готовых ответах. Чтобы угодить и посетителям, и Google,
Напомним, что в прошлом месяце Google тестировал сжатый формат SERP – с готовым ответом и без других результатов. На данный момент эксперимент приостановлен, но в компании не отказываются от нового формата, а продолжат работать над его улучшением.
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