Google покупает платформу для поиска GIF-изображений Tenor

Google объявил о покупке стартапа Tenor, который разработал платформу для поиска анимированных GIF-изображений. Условия сделки не раскрываются.

Компания Tenor была основана в 2014 году в Сан-Франциско. Помимо веб-платформы для поиска GIF, она также предлагает виртуальную клавиатуру для iOS и Android, которая позволяет пользователям совершать поиск GIF из любого приложения.

По данным стартапа, ежемесячно платформа Tenor обрабатывает 12 млрд поисковых запросов от 300 млн пользователей. Среди партнёров компании значатся iMessage, WhatsApp, Facebook, Twitter и Gboard.

После завершения сделки с Google Tenor продолжит функционировать как отдельная компания.

«Мы намерены инвестировать в их технологию и отношения с партнёрами по контенту и API», — заявила директор по разработкам Google Images Кэти Эдвардс (Cathy Edwards).

Основатель и CEO Tenor Дэвид Макинтош (David McIntosh) останется главой компании.

За всё время своего существования стартап Tenor привлёк около $32 млн финансирования. Для сравнения, Giphy получил $150 млн инвестиций.

Tenor предпринял первую попытку монетизировать свой сервис в апреле 2017 года, запустив реал-тайм аналитику. Позже компания начала предлагать спонсированные GIF для крупных брендов. Стартап также выпустил новый SDK, который позволяет разработчикам встраивать GIF в приложения дополненной реальности (AR).