Facebook обновил настройки приватности

Соцсеть позволит пользователям контролировать данные, которые о них собираются.

Соцсеть Facebook решила облегчить своим пользователям контроль над настройками приватности и усилить защиту своих личных данных.

Об этом Facebook объявил в среду, пишет The New York Times.

Новая система, которую развернут в течение ближайших недель, позволит людям изменять свои настройки приватности из одного места, а не в 20 отдельных разделах.

С новой страницы пользователи смогут контролировать личную информацию, которую социальная сеть хранит о них, такую, как их политические предпочтения или интересы, а также загружать и просматривать файл данных, собранных Facebook о них. Facebook также покажет, какие приложения пользователи используют и какие разрешения эти приложения имеют на сбор информации. Кроме того, пользователи смогут редактировать данные, которые получают о них рекламодатели, - например, они смогут указать, что больше не хотят быть идентифицированными как любители кошек.

Facebook также планирует показать информацию, собираемую приложениями, которые подключаются к соцсети. Ряд, казалось бы, невинных приложений, которые позволяют пользователям играть в игры со своими друзьями или обмениваться фотографиями, параллельно могут мониторить их посты и контакты. На новой централизованной странице пользователям покажут, что каждое приложение собирает о них, и предоставят возможность удалять приложения.

Напомним, Facebook оказался в центре крупного скандала после того, как стало известно об использовании британской фирмой Cambridge Analytica личных данных 50 млн пользователей соцсети.

Cambridge Analytica через специальное приложение собирала данные пользователей для составления психологических портретов американских избирателей. Предположительно, компания связана с предвыборной президентской гонкой 2016 года и штабом победившего на выборах Дональда Трампа.