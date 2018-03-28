Facebook обновил настройки приватности

Соцсеть позволит пользователям контролировать данные, которые о них собираются.

Facebook обновил настройки приватности
Фото: nytimes.com

Соцсеть Facebook решила облегчить своим пользователям контроль над настройками приватности и усилить защиту своих личных данных.

Об этом Facebook объявил в среду, пишет The New York Times.

Новая система, которую развернут в течение ближайших недель, позволит людям изменять свои настройки приватности из одного места, а не в 20 отдельных разделах.

С новой страницы пользователи смогут контролировать личную информацию, которую социальная сеть хранит о них, такую, как их политические предпочтения или интересы, а также загружать и просматривать файл данных, собранных Facebook о них. Facebook также покажет, какие приложения пользователи используют и какие разрешения эти приложения имеют на сбор информации. Кроме того, пользователи смогут редактировать данные, которые получают о них рекламодатели, - например, они смогут указать, что больше не хотят быть идентифицированными как любители кошек.

Facebook также планирует показать информацию, собираемую приложениями, которые подключаются к соцсети. Ряд, казалось бы, невинных приложений, которые позволяют пользователям играть в игры со своими друзьями или обмениваться фотографиями, параллельно могут мониторить их посты и контакты. На новой централизованной странице пользователям покажут, что каждое приложение собирает о них, и предоставят возможность удалять приложения.

Напомним, Facebook оказался в центре крупного скандала после того, как стало известно об использовании британской фирмой Cambridge Analytica личных данных 50 млн пользователей соцсети.

Cambridge Analytica через специальное приложение собирала данные пользователей для составления психологических портретов американских избирателей. Предположительно, компания связана с предвыборной президентской гонкой 2016 года и штабом победившего на выборах Дональда Трампа.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ разоблачила в Киеве деятельность прокремлевских хакеров
Цукерберг извинился за утечку данных в Facebook, выкупив рекламные полосы 4 британских газетЦукерберг извинился за утечку данных в Facebook, выкупив рекламные полосы 4 британских газет
Google внедрил новые правила индексирования — мобильные страницы в приоритетеGoogle внедрил новые правила индексирования — мобильные страницы в приоритете
Мессенджер Snapchat присоединился к запрету рекламы ICOМессенджер Snapchat присоединился к запрету рекламы ICO
Новое обновление Google Chrome блокирует видео с автовоспроизведением звукаНовое обновление Google Chrome блокирует видео с автовоспроизведением звука
Блок рекламы


Похожие новости
Пользователи Facebook подали в суд на соцсеть из-за утечки данныхПользователи Facebook подали в суд на соцсеть из-за утечки данных
Mozilla выпустила дополнение для Firefox, блокирующее «слежку» Facebook за пользователем
Facebook борется с мошенничеством с помощью машинного обученияFacebook борется с мошенничеством с помощью машинного обучения
Facebook приостановил показ оценочного охвата для Custom AudienciesFacebook приостановил показ оценочного охвата для Custom Audiencies
В США начали расследование в отношении FacebookВ США начали расследование в отношении Facebook
Цукерберг извинился за утечку данных в Facebook, выкупив рекламные полосы 4 британских газетЦукерберг извинился за утечку данных в Facebook, выкупив рекламные полосы 4 британских газет
Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларовКапитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов
Маск удалил страницы Tesla и SpaceX с FacebookМаск удалил страницы Tesla и SpaceX с Facebook
Mozilla приостановила размещение рекламы на FacebookMozilla приостановила размещение рекламы на Facebook
Инвесторы подали в суд на Facebook в связи со скандалом вокруг Cambridge AnalyticaИнвесторы подали в суд на Facebook в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica
Последние новости
Подгружаем последние новости