Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов

Рекламодатели не хотят ассоциироваться с компанией, замешанной в скандале с утечкой данных.

Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов
Фото: Depositphotos/MichalLudwiczak

Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов. Об этом стало известно в ночь на субботу, 24 марта, после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка, сообщает “Немецкая волна”.

Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала со 177 долларов 1 цента в понедельник до 159 долларов 39 центов к пятничному закрытию.

Инвесторы остерегаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей, считает ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер.

При первичном размещении акций в 2012 году рынок оценил социальную сеть в 104 млрд долларов. Благодаря постоянному притоку пользователей и доминированию на цифровом рынке рекламы стоимость одной акции выросла с первоначальных 38 долларов до 190 долларов в феврале 2018 года.

Однако в ближайшие месяцы цена акции может упасть до 152 долларов, полагает Уизер. Такой прогноз аналитик подготовил еще до скандала с утечкой данных.

С точки зрения рекламодателей, социальная сеть является "изумительным инструментом" благодаря "точности определения целевой аудитории" с помощью данных пользователей, считает основатель рекламного агентства M&C Saatchi Дэвид Кершоу. Однако корпорации "не хотят ассоциироваться с компанией, замеченной в сборе данных пользователей" без их ведома, полагает эксперт.

Напомним, ранее стало известно о том, что данные 50 млн пользователей соцсети попали в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа. В связи с этим Цукерберга вызвали в британской парламент для дачи показаний.

Позже основатель Facebook прокомментировал скандал так: “Если мы найдем разработчиков, которые злоупотребляли личной информацией, мы запретим их приложения и сообщим каждому, на кого они повлияли. Это касается и тех людей, чьими данными злоупотреблял Коган".

Также с Facebook удалил страницы Tesla и SpaceX Илон Маск.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Я запостил фейковую новость в украинском Facebook и получил 18 тысяч шеров за два дняЯ запостил фейковую новость в украинском Facebook и получил 18 тысяч шеров за два дня
Украинский суд впервые принял иск о моральной компенсации в 1 биткоинУкраинский суд впервые принял иск о моральной компенсации в 1 биткоин
Украинский стартап Rentberry суммарно привлек $30 млн инвестиций через ICOУкраинский стартап Rentberry суммарно привлек $30 млн инвестиций через ICO
Новая программа Google поможет превратить товарные запросы в деньгиНовая программа Google поможет превратить товарные запросы в деньги
Денис Довгополый: «Из-за обысков в «Нова пошта» сорвались три инвестиции в украинские ICO»
Блок рекламы


Похожие новости
Маск удалил страницы Tesla и SpaceX с FacebookМаск удалил страницы Tesla и SpaceX с Facebook
Mozilla приостановила размещение рекламы на FacebookMozilla приостановила размещение рекламы на Facebook
Инвесторы подали в суд на Facebook в связи со скандалом вокруг Cambridge AnalyticaИнвесторы подали в суд на Facebook в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica
На Facebook подали в суд из-за скандала с Cambridge AnalyticaНа Facebook подали в суд из-за скандала с Cambridge Analytica
Один из основателей WhatsApp призвал всех перестать пользоваться FacebookОдин из основателей WhatsApp призвал всех перестать пользоваться Facebook
Сооснователь WhatsApp призвал уйти из FacebookСооснователь WhatsApp призвал уйти из Facebook
Financial Times: Мировые регуляторы усиливают давление на FacebookFinancial Times: Мировые регуляторы усиливают давление на Facebook
ЕС требует от Facebook объяснений после скандала с использованием личных данных пользователейЕС требует от Facebook объяснений после скандала с использованием личных данных пользователей
Facebook запустил новые рекламные функции для ритейлеровFacebook запустил новые рекламные функции для ритейлеров
Конгресс хочет получить ответы от Facebook о Cambridge AnalyticaКонгресс хочет получить ответы от Facebook о Cambridge Analytica
Последние новости
Подгружаем последние новости