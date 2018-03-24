Рекламодатели не хотят ассоциироваться с компанией, замешанной в скандале с утечкой данных.

Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов. Об этом стало известно в ночь на субботу, 24 марта, после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка, сообщает “Немецкая волна”.

Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала со 177 долларов 1 цента в понедельник до 159 долларов 39 центов к пятничному закрытию.

Инвесторы остерегаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей, считает ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер.

При первичном размещении акций в 2012 году рынок оценил социальную сеть в 104 млрд долларов. Благодаря постоянному притоку пользователей и доминированию на цифровом рынке рекламы стоимость одной акции выросла с первоначальных 38 долларов до 190 долларов в феврале 2018 года.

Однако в ближайшие месяцы цена акции может упасть до 152 долларов, полагает Уизер. Такой прогноз аналитик подготовил еще до скандала с утечкой данных.

С точки зрения рекламодателей, социальная сеть является "изумительным инструментом" благодаря "точности определения целевой аудитории" с помощью данных пользователей, считает основатель рекламного агентства M&C Saatchi Дэвид Кершоу. Однако корпорации "не хотят ассоциироваться с компанией, замеченной в сборе данных пользователей" без их ведома, полагает эксперт.

Напомним, ранее стало известно о том, что данные 50 млн пользователей соцсети попали в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа. В связи с этим Цукерберга вызвали в британской парламент для дачи показаний.

Позже основатель Facebook прокомментировал скандал так: “Если мы найдем разработчиков, которые злоупотребляли личной информацией, мы запретим их приложения и сообщим каждому, на кого они повлияли. Это касается и тех людей, чьими данными злоупотреблял Коган".

Также с Facebook удалил страницы Tesla и SpaceX Илон Маск.