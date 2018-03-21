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ЕС требует от Facebook объяснений после скандала с использованием личных данных пользователей Еврокомиссия требует объяснений в компании Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом сообщает Deutsche Welle . Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова назвала «ужасающим» факт, что данные 50 млн пользователей могли быть с легкостью использованы для политической выгоды. Юрова отметила, что ожидает «большей ответственности в обращении с нашей личной информацией» и что ЕС «использует все юридические меры» для защиты данных граждан.

Хвыля

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