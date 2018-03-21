ЕС требует от Facebook объяснений после скандала с использованием личных данных пользователей

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Еврокомиссия требует объяснений в компании Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Дональда Трампа.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова назвала «ужасающим» факт, что данные 50 млн пользователей могли быть с легкостью использованы для политической выгоды.

Юрова отметила, что ожидает «большей ответственности в обращении с нашей личной информацией» и что ЕС «использует все юридические меры» для защиты данных граждан.


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