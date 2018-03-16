Reuters: Еврокомиссия потребует от Google раскрыть факторы ранжирования

Еврокомиссия работает над новыми правилами, которые будут требовать от поисковых систем, коммерческих сайтов и онлайн-платформ объяснить, как они ранжируют результаты и почему компании могут быть удалены из их каталогов или индекса.

Новые правила призваны обеспечить большую прозрачность в работе ИТ-компаний и помочь их более мелким конкурентам понять, что от них требуется, чтобы попасть в результаты поиска.

Хотя в ЕК отмечают, что «не будут заставлять компании раскрывать свои алгоритмы», они потребуют описаний и объяснений того, «как и до какой степени механизмы ранжирования принимают во внимание качество предлагаемых товаров и услуг».

Что именно под этим подразумевается, на данный момент не совсем понятно. Похоже, что регулятор всё же намерен заставить интернет-компании раскрыть свои сигналы ранжирования.

Предложенные правила также потребуют, чтобы компании оповещали о предстоящих изменениях условий использования своих сервисов заранее (за 15 дней до запуска), а не ретроспективно. Кроме того, любые отказы (например, на добавление в магазин приложений) или делистинг будут требовать «индивидуальных» объяснений, а не общего списка возможных причин, опубликованного для всех.

По данным Reuters, это предложение будет обнародовано в апреле. Чтобы новые правила вступили в действие, они должны быть одобрены Европарламентом и странами-участницами ЕС.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что Еврокомиссия планирует ввести налог в 2-6% на доходы IT-гигантов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google отключит AdWords-аккаунты, которые не тратились на рекламу свыше 15 месяцев
С серверов немецкого правительства украли документы об УкраинеС серверов немецкого правительства украли документы об Украине
Как Google купил и уничтожил рекомендательный каталог ZagatКак Google купил и уничтожил рекомендательный каталог Zagat
МИП предложило заблокировать 21 антиукраинский сайтМИП предложило заблокировать 21 антиукраинский сайт
Google: частота публикации контента не является сигналом ранжированияGoogle: частота публикации контента не является сигналом ранжирования
Блок рекламы


Похожие новости
Google установил ещё более жёсткие ограничения для запросов об индексации URLGoogle установил ещё более жёсткие ограничения для запросов об индексации URL
Google расширит особые аудитории по намерениям на YouTubeGoogle расширит особые аудитории по намерениям на YouTube
Google заблокировал 3,2 млрд рекламных объявлений в 2017 годуGoogle заблокировал 3,2 млрд рекламных объявлений в 2017 году
Google запретит рекламу криптовалют и ICO в своих сервисахGoogle запретит рекламу криптовалют и ICO в своих сервисах
Google тестирует более закруглённый дизайн мобильной выдачиGoogle тестирует более закруглённый дизайн мобильной выдачи
Google провёл плановое обновление поискового алгоритмаGoogle провёл плановое обновление поискового алгоритма
Интернет-пользователи все реже спрашивают Google про биткоинИнтернет-пользователи все реже спрашивают Google про биткоин
Google начал выделять компании, возглавляемые женщинамиGoogle начал выделять компании, возглавляемые женщинами
Google может определять дублированный контент ещё до сканированияGoogle может определять дублированный контент ещё до сканирования
Google отключит AdWords-аккаунты, которые не тратились на рекламу свыше 15 месяцев
Последние новости
Подгружаем последние новости