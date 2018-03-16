Reuters: Еврокомиссия потребует от Google раскрыть факторы ранжирования

Еврокомиссия работает над новыми правилами, которые будут требовать от поисковых систем, коммерческих сайтов и онлайн-платформ объяснить, как они ранжируют результаты и почему компании могут быть удалены из их каталогов или индекса.

Новые правила призваны обеспечить большую прозрачность в работе ИТ-компаний и помочь их более мелким конкурентам понять, что от них требуется, чтобы попасть в результаты поиска.

Хотя в ЕК отмечают, что «не будут заставлять компании раскрывать свои алгоритмы», они потребуют описаний и объяснений того, «как и до какой степени механизмы ранжирования принимают во внимание качество предлагаемых товаров и услуг».

Что именно под этим подразумевается, на данный момент не совсем понятно. Похоже, что регулятор всё же намерен заставить интернет-компании раскрыть свои сигналы ранжирования.

Предложенные правила также потребуют, чтобы компании оповещали о предстоящих изменениях условий использования своих сервисов заранее (за 15 дней до запуска), а не ретроспективно. Кроме того, любые отказы (например, на добавление в магазин приложений) или делистинг будут требовать «индивидуальных» объяснений, а не общего списка возможных причин, опубликованного для всех.

По данным Reuters, это предложение будет обнародовано в апреле. Чтобы новые правила вступили в действие, они должны быть одобрены Европарламентом и странами-участницами ЕС .

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что Еврокомиссия планирует ввести налог в 2-6% на доходы IT-гигантов.