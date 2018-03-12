Google начал выделять компании, возглавляемые женщинами

В Google Мой бизнес появился новый атрибут, с помощью которого можно указать, что компания основана или возглавляема женщиной. Эта пометка будет показываться всякий раз, когда данная организация будет появляться в результатах основного поиска или на Картах.

Чтобы добавить новый атрибут, нужно выполнить следующие шаги:

Перейти на панель управления Google Мой бизнес;

Мой бизнес; Нажать на вкладку «Info» на левой панели навигации;

Прокрутить вниз до пункта «Add attributes»;

Нажать на иконку в виде ручки;

Выбрать атрибут «Women-led».

Согласно информации в официальном блоге Google , новый атрибут запущен для всех пользователей Мой бизнес.