Google начал выделять компании, возглавляемые женщинами

В Google Мой бизнес появился новый атрибут, с помощью которого можно указать, что компания основана или возглавляема женщиной. Эта пометка будет показываться всякий раз, когда данная организация будет появляться в результатах основного поиска или на Картах.

Чтобы добавить новый атрибут, нужно выполнить следующие шаги:

  • Перейти на панель управления Google Мой бизнес;
  • Нажать на вкладку «Info» на левой панели навигации;
  • Прокрутить вниз до пункта «Add attributes»;
  • Нажать на иконку в виде ручки;
  • Выбрать атрибут «Women-led».

Согласно информации в официальном блоге Google, новый атрибут запущен для всех пользователей Мой бизнес.

Напомним, что в апреле 2017 года в Google Мой бизнес появились атрибуты специальных возможностей, а в ноябре – атрибуты выбора.


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