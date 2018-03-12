Google начал выделять компании, возглавляемые женщинами
В Google Мой бизнес появился новый атрибут, с помощью которого можно указать, что компания основана или возглавляема женщиной. Эта пометка будет показываться всякий раз, когда данная организация будет появляться в результатах основного поиска или на Картах.
Чтобы добавить новый атрибут, нужно выполнить следующие шаги:
- Перейти на панель управления Google Мой бизнес;
- Нажать на вкладку «Info» на левой панели навигации;
- Прокрутить вниз до пункта «Add attributes»;
- Нажать на иконку в виде ручки;
- Выбрать атрибут «Women-led».
Согласно информации в официальном блоге Google, новый атрибут запущен для всех пользователей Мой бизнес.
Напомним, что в апреле 2017 года в Google Мой бизнес появились атрибуты специальных возможностей, а в ноябре – атрибуты выбора.
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