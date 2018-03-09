Twitter намерен открыть верификацию для всех пользователей

Twitter планирует открыть возможность верификации профиля для всех пользователей. Об этом заявил глава компании Джек Дорси в прямом эфире в Periscope.

«Наша цель заключается в том, чтобы открыть верификацию для всех», — сказал Дорси.

Глава Twitter не уточнил, как будет организован этот процесс. В других онлайн-сообществах, например, в Airbnb, для получения отметки «verified» пользователи должны предоставить профиль в Facebook, номер телефона, адрес электронной почты и удостоверение личности с фото.

В Twitter синяя метка, подтверждающая подлинность профиля, изначально выдавалась крупным общественным деятелям и знаменитостям. Со временем компания начала присваивать эту метку и другим авторитетным людям, таким как крупные журналисты.

В 2016 году Twitter позволил запрашивать верификацию всем желающим, но при этом они должны обосновывать свою просьбу. В настоящее время рядовые пользователи, которые не являются признанными авторами, блогерами или инфлюенсерами, в большинстве случаев получают отказ в ответ на запрос о подтверждении профиля.

«Пользователи считают эту метку признаком надёжности, но это не то, что мы подразумеваем», — отметил Дорси.

Он также добавил, что идентичность, так же, как анонимность, это важная часть Twitter . Дорси подчеркнул, что сервис микроблогов не вводит политику, требующую использования реального имени, поскольку он хочет, чтобы платформа оставалась безопасным местом для каждого, кто по тем или иным причинам не хочет раскрывать свою личность.

Кроме того, Дорси рассказал, что в настоящее время команда работает над тем, чтобы более ясно обозначать пародийные аккаунты во избежание того, чтобы их твиты ошибочно воспринимались как реальные факты.

«Впереди у нас много работы, это не быстрый процесс. Но мы хотим быть настолько открытыми, насколько это возможно», — заключил глава Twitter .