Google продаёт Zagat компании Infatuation

Google продаст сервис отзывов о ресторанах Zagat, приобретённый в 2011 году за $151 млн, онлайн-стартапу Infatuation. Об этом сообщает The New York Times.

На момент покупки Google нужен был надёжный источник отзывов, чтобы конкурировать в локальном поиске с такими ресурсами, как Yelp и TripAdvisor. На данный момент необходимости в таком сервисе у компании больше нет.

В 2015 году Google запустил программу «Местные эксперты», участники которой активно создают контент для поиска и Карт Google. На сегодняшний день в проекте задействованы более 50 млн человек.

Стартап Infatuation был создан в 2009 году. С помощью покупки Zagat компания намерена усилить свои позиции в высококонкурентном пространстве отзывов, в котором лидируют Yelp и Google.

The New York Times обсуждал вопрос продажи Zagat с CEO Infatuation Крисом Стэнгом (Chris Stang), но стоимость сделки тот не раскрыл. По данным издания, компания должна объявить о покупке сегодня, 5 марта.

«Zagat помогал нам предоставлять полезные и релевантные отзывы о кафе и ресторанах по нашим продуктам. Infatuation – инновационная компания, которая будет отличным домом для Zagat», — заявил вице-президент по продукту и разработкам Google Джон Фитцпатрик (Jon Fitzpatrick).

Сообщения о том, что Google хочет продать Zagat, появились в январе этого года. На тот момент имя покупателя было неизвестно.


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