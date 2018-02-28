Amazon купил Ring за $1 млрд: чем занимается стартап и как устроен его украинский офис

С чего начиналась компания?

Как и многие интересные проекты — с гаража основателя в Южной Калифорнии. Основатель компании Джейме Симинофф в 2011 году собрал небольшую группу инженеров поработать над идеей и уже через год, в декабре 2012 года, команда из пяти человек (три инженера и интерн) представила DoorBot публике. Это был дверной звонок с камерой и Wi-Fi, который при звонке в дверь показывал жильцам дома, кто именно к ним пожаловал. , пишут AIN.UA

По словам основателя, произвести такой продукт было сложно, учитывая необходимость батареи, которой нужно продержаться минимум год, видеостриминга, мгновенных уведомлений, мобильного приложения. Но даже с очень небольшим штатом и нехваткой финансов первые «умные» звонки поставили покупателям уже в ноябре 2013 года — менее, чем через год после анонса продукта.

Основатель проекта с сыном и прототипом устройства на производстве в Азии в августе 2013 года:

Только в 2013 году компания произвела 20 000 штук гаджетов и поставила их покупателям в 85 странах. Позже для продукта сменили название — со слишком «гиковски-технического» на понятное Ring, по словам основателя, оно должно обозначать «кольцо безопасности», которое гаджеты компании создают вокруг жилища пользователя. В 2014 году в компании работало всего 42 человека.

Чем занимается сейчас?

С тех пор Ring удалось привлечь несколько раундов финансирования, вырастить штат, сильно расширить линейку продуктов. Общий объем инвестиций, которые привлек Ring в ходе шести раундов, составляет $209,2 млн. Среди ее инвесторов — такие имена, как Goldman Sachs, Virgin Group, Qualcomm Ventures и в том числе — Amazon Alexa Fund. Последний раунд компания привлекла при оценке в $1 млрд — за эту сумму компания Amazon ее и купила. Новая оценка почти вдвое больше стоимости компании в прошлом раунде, когда в январе 2017 года она привлекла $109 млн при оценке в $445 млн. Тогда средства пошли, в том числе, и на развитие киевского R&D-офиса Ring. Общее число сотрудников на сегодня Crunchbase оценивает «до 1000».

Компания занимается широким набором продуктов для безопасности дома: кроме умного звонка с приложением, она выпускает Ring Spotlight Cams — камеры с датчиками движения и возможностью передачи видео в 1080HD, наборы из устройств безопасности Home Security Kit и так далее:

В январе прошлого года компания также представила новое поколение своего умного звонка: Ring Video Doorbell 2. Он поддерживает видеострим в 1080HD, оборудован прибором ночного зрения, настраиваемыми датчиками движения и т.д. Все свои продукты компания позиционирует как решения для борьбы с преступностью в окрестностях жилых кварталов.

Как устроен украинский офис?

О том, что компания запускает офис в Киеве , стало известно в 2016 году.

Киевская лаборатория Ring Labs начала заниматься разработкой софта в области машинного обучения, компьютерного зрения, интеллектуального анализа данных и других сфер искусственного интеллекта.

Наработки украинских инженеров Ring интегрировала в свои продукты. В частности, в Киеве анализируют данные видео из облаков Ring — их используют для построения нейронных сетей и алгоритмов для того, чтобы улучшить работу продуктов компании.

Первые сотрудники киевского офиса:

Решение о запуске R&D в Украине приняли из-за простого доступа к квалифицированным кадрам. «Компания Ring была впечатлена тем, насколько талантливыми в техническом плане являются специалисты из Украины. Machine Learning, Computer Vision, искусственный интеллект в целом – это очень сложные задачи, и в компании верят в украинских разработчиков, их высокий уровень квалификации и уникальные знания», — как редакции пояснили тогда в компании.

Здесь и далее — фото офиса компании из профиля на DOU

На декабрь 2016 года в украинском офисе работало около 30 сотрудников. Сейчас — порядка 445 (по данным рейтинга крупнейших IT-компаний).

Ring Ukraine находится в бизнес-центре «Торонто-Киев» около метро «Олимпийская». Когда занимались ремонтом и перестройкой офиса, хотели сделать так, чтобы было похоже на офисы компаний Долины. Сотрудникам предлагают бонусы в виде медицинской страховки, годичного абонемента в спортзал, обеды и ужины в офис. Кроме того, в офисе есть комнаты для отдыха и даже для сна сотрудников.

Офис возглавляет COO Кира Рудик. «Сейчас пока не можем давать официальных комментариев», — ответила она в ответ на запрос о том, что будет с киевским офисом после закрытия сделки. Пока что Ring Ukraine активно ищет сотрудников: по данным DOU, на данный момент открыто 11 позиций, среди них — фронтэнд-разработчики, инженеры по безопасности, продакт-менеджеры, 3D-моделлеры и т.д.

На момент подготовки материала информации о том, что будет с украинским офисом Ring после покупки компании Amazon, нет. Редакция ожидает комментарии от Amazon и Ring.