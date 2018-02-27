Facebook стал второй площадкой по видеорекламе в уанете: топ-3 рекламодателей по охватам

Видеореклама в Украине ежемесячно охватывает около 80% всей интернет-аудитории в возрасте от 14 до 69 лет на ПК, и Facebook сейчас занимает вторую позицию по количеству показов рекламных роликов (4% всех показов видеорекламы в месяц). Об этом свидетельствую данные исследовательской компании Gemius за январь 2018 года. Площадкой номер один в Украине остается YouTube — 47% всех видеопоказов, пишут AIN.UA .

В январе на Facebook (ПК) было сгенерировано более 28 млн показов видеорекламы, рекламодатели охватили в социальной сети 16% аудитории уанета. Почти 60% видеорекламы показывались в видимой зоне экрана (viewability rate) в среднем на протяжении 8 секунд (viewability time). Магазины электроники стали лидерами по количеству показов видеорекламы, которые были отображены в социальной сети на ПК.

Топ-3 рекламодателя в украинском сегменте Facebook по видеорекламе:

«Розетка» — охват: 5% интернет-аудитории страны (3,2 млн показов); F.ua – 4% (2,6 млн показов); «Алло» – 3,5% (1,7 млн показов).

Facebook c начала года укрепил свои позиции на рынке онлайн-рекламы преимущественно за счет ухода рекламодателей с заблокированных роSSийских ресурсов («ВКонтакте», Mail.ru, «Яндекс» и др.). В апреле социальную сеть хотя бы один раз в месяц на ПК посетили 45% всех пользователей уанета, а видеореклама охватила 7% онлайн-аудитории. Бум роста аудитории Facebook пришелся на июнь-июль 2017 года, когда более 55% интернет-аудитории посетили социальную сеть. В июле и августе 2017 года рекламодатели сгенерировали больше всего показов и охватили аудитории на ПК (охват пользователей видеорекламой составил 20%, на 13% больше, чем в апреле).

В январе 2018 года Facebook посетили 60% всей интернет-аудитории Украины на ПК и ноутбуках (11,4 млн). За месяц пользователи сгенерировали более 600 млн просмотров страниц. В среднем один посетитель провел в социальной сети более 2,5 часов в месяц, тратя на визит около 8 минут (ПК). Сейчас социальная сеть занимает третью позицию по посещаемости в месяц среди ПК-аудитории и вторую – среди мобильной аудитории (смартфоны).