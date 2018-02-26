Google запустил инструмент для сравнения скорости сайта с другими ресурсами
На мероприятии Mobile World Conference в Барселоне Google представил
Speed Scorecard отображает скорость загрузки тысяч мобильных сайтов из 12 стран по всему миру. Инструмент работает на основе отчёта Chrome User Experience – крупнейшей базы данных о взаимодействии пользователей с интернет-ресурсами.
Как известно, низкая скорость загрузки сайта не только расстраивает пользователей, но и может влиять на доходы. Так, в розничной торговле каждая секунда задержки снижает конверсию на 20%.
Поэтому Google представил ещё один инструмент –
Напомним, что в январе Google обновил отчёт Chrome User Experience, данные которого также использует инструмент PageSpeed Insights. Теперь в нём доступна статистика по странам.
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