Google запустил инструмент для сравнения скорости сайта с другими ресурсами

На мероприятии Mobile World Conference в Барселоне Google представил Speed Scorecard – новый инструмент, который позволяет сравнивать скорость загрузки мобильного сайта с другими интернет-ресурсами.

Speed Scorecard отображает скорость загрузки тысяч мобильных сайтов из 12 стран по всему миру. Инструмент работает на основе отчёта Chrome User Experience – крупнейшей базы данных о взаимодействии пользователей с интернет-ресурсами.

Как известно, низкая скорость загрузки сайта не только расстраивает пользователей, но и может влиять на доходы. Так, в розничной торговле каждая секунда задержки снижает конверсию на 20%.

Поэтому Google представил ещё один инструмент – Impact Calculator, с помощью которого можно посмотреть, как улучшение скорости загрузки мобильного сайта может повлиять на доходы компании.

Напомним, что в январе Google обновил отчёт Chrome User Experience, данные которого также использует инструмент PageSpeed Insights. Теперь в нём доступна статистика по странам.


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