Маск назвал пароль к будущему глобальному интернету

"Никому не говорите, пароль от wi-fi - "марсиане"".

Американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск "случайно" назвал пароль от всемирной сети Интернет.

На своей странице в Twitter Маск сообщил, что два первых спутника сети Starlink, Tintin A и Tintin B, успешно выведены на орбиту и вскоре будут готовы послать на Землю сигнал "Привет, мир".

Потом он в комментарии к этому сообщению дописал: "Никому не говорите, пароль от wi-fi - "марсиане"".

Tintin A & B will attempt to beam “hello world” in about 22 hours when they pass near LA

— Elon Musk (@elonmusk) 22 февраля 2018 г.

С помощью этих спутников Маск надеется после 2020-го года полностью покрыть планету интернетом. Стоимость такого масштабного проекта оценивается в $ 10 млрд.

Напомним, накануне SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми интернет-спутниками Microsat-2a и Microsat-2b, на которых будут испытываться технологии для создания большой сети спутников для спутникового интернета.

В 2015 году компания объявила, что собирается развернуть орбитальную группировку спутников, которые обеспечат почти всю поверхность Земли недорогим широкополосным доступом в интернет. Система будет состоять из почти 12 тысяч спутников. Одна группа будет располагаться на высоте от1110 до1325километров, а вторая гораздо ниже, на высоте от335 до346километров. Спутники смогут обмениваться информацией как с терминалами на Земле, так и между собой.


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