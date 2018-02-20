Google добавил метку «Популярный запрос» на панель выдачи Сети знаний

Google добавил кликабельную метку «Популярный запрос» на панель выдачи Сети знаний для знаменитостей, организаций и мест на десктопах.

Так, при поиске по запросу [Майкл Джордан] метка «Популярный запрос» отображается рядом с фразой: «Собственный капитал: 1,65 миллиарда USD (2018 г.)». Судя по всему, этот факт является трендовым и Google хочет, чтобы пользователи об этом знали.

При нажатии на эту метку выводятся результаты поиска по запросу [Майкл Джордан собственный капитал]:

SEO-специалист из Канады Сергей Алаков также заметил, что новая метка выводится по запросам, связанным с организациями. В частности, при поиске по ключевому слову [Rochdale]:

Напомним, что в ноябре Google начал объединять панели знаний и блоки локальной выдачи, а в декабре поисковик добавил больше контента в блоки с готовыми ответами и на панели выдачи Сети знаний.


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