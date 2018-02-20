Google добавил метку «Популярный запрос» на панель выдачи Сети знаний
Google добавил кликабельную метку «Популярный запрос» на панель выдачи Сети знаний для знаменитостей, организаций и мест на десктопах.
Так, при поиске по запросу [Майкл Джордан] метка «Популярный запрос» отображается рядом с фразой: «Собственный капитал: 1,65 миллиарда USD (2018 г.)». Судя по всему, этот факт является трендовым и Google хочет, чтобы пользователи об этом знали.
При нажатии на эту метку выводятся результаты поиска по запросу [Майкл Джордан собственный капитал]:
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Напомним, что в ноябре Google начал объединять панели знаний и блоки локальной выдачи, а в декабре поисковик добавил больше контента в блоки с готовыми ответами и на панели выдачи Сети знаний.
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