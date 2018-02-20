Против Google подан иск на $209 млн за нарушение права на торговую марку

Компания Edible Arrangements, продающая фруктовые корзины и букеты, подала иск в суд против Google за нарушение права на торговую марку и нечестную конкуренцию. Дело рассматривается в федеральном окружном суде Коннектикута, США .

Истец утверждает, что когда пользователи совершают поиск по запросу [Edible Arrangements], то видят товарные объявления конкурентов компании, таких как 1-800-Flowers.

Edible Arrangements требует возмещения убытков из-за недополученных доходов и нарушения права на торговую марку в сумме $200 млн. Истец утверждает, что потребителей сбивают с толку результаты поиска, возвращаемые Google по связанным с компанией запросам, и заявляет, что получал телефонные звонки, подтверждающие это мнение.

При этом в правилах Google в отношении рекламы говорится , что компания не проверяет правомерность использования товарных знаков в ключевых словах.

Проблема использования товарных знаков в качестве ключевых слов в рекламных кампаниях уже несколько раз выносилась на рассмотрение судов, но те занимали сторону поисковых систем.