Против Google подан иск на $209 млн за нарушение права на торговую марку

Компания Edible Arrangements, продающая фруктовые корзины и букеты, подала иск в суд против Google за нарушение права на торговую марку и нечестную конкуренцию. Дело рассматривается в федеральном окружном суде Коннектикута, США.

Истец утверждает, что когда пользователи совершают поиск по запросу [Edible Arrangements], то видят товарные объявления конкурентов компании, таких как 1-800-Flowers.

Edible Arrangements требует возмещения убытков из-за недополученных доходов и нарушения права на торговую марку в сумме $200 млн. Истец утверждает, что потребителей сбивают с толку результаты поиска, возвращаемые Google по связанным с компанией запросам, и заявляет, что получал телефонные звонки, подтверждающие это мнение.

При этом в правилах Google в отношении рекламы говорится, что компания не проверяет правомерность использования товарных знаков в ключевых словах.

Проблема использования товарных знаков в качестве ключевых слов в рекламных кампаниях уже несколько раз выносилась на рассмотрение судов, но те занимали сторону поисковых систем.

Похожий иск против Google был подан в 2012 году компанией Rosetta Stone Ltd. В данном случае апелляционный суд частично отклонил решение суда боле низкой инстанции, согласившись с аргументами Google о том, что использование торговых марок в ключевых словах не может быть нарушением права на товарный знак. Дело было возвращено на повторное рассмотрение. Однако стороны пришли к соглашению, и этот вопрос в суд больше не передавался.


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