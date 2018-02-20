Против Google подан иск на $209 млн за нарушение права на торговую марку
Компания Edible Arrangements, продающая фруктовые корзины и букеты, подала иск в суд против Google за нарушение права на торговую марку и нечестную конкуренцию. Дело рассматривается в федеральном окружном суде Коннектикута, США.
Истец утверждает, что когда пользователи совершают поиск по запросу [Edible Arrangements], то видят товарные объявления конкурентов компании, таких как 1-800-Flowers.
Edible Arrangements требует возмещения убытков из-за недополученных доходов и нарушения права на торговую марку в сумме $200 млн. Истец утверждает, что потребителей сбивают с толку результаты поиска, возвращаемые Google по связанным с компанией запросам, и заявляет, что получал телефонные звонки, подтверждающие это мнение.
При этом в правилах Google в отношении рекламы
Проблема использования товарных знаков в качестве ключевых слов в рекламных кампаниях уже несколько раз выносилась на рассмотрение судов, но те занимали сторону поисковых систем.
Похожий иск против Google был подан в 2012 году компанией Rosetta Stone Ltd. В данном случае апелляционный суд частично отклонил решение суда боле низкой инстанции, согласившись с аргументами Google о том, что использование торговых марок в ключевых словах не может быть нарушением права на товарный знак. Дело было возвращено на повторное рассмотрение. Однако стороны пришли к соглашению, и этот вопрос в суд больше не передавался.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.