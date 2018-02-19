Google рекомендует создавать сайты сразу на HTTPS

На днях сотрудник отдела качества Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что новые сайты следует создавать сразу на базе HTTPS.

«Если вы создаете новый веб-сайт, просто используйте HTTPS. Это не требование, но это сигнал, и с самого начала сделать это проще, чем добавить позже», — написал он.

If you’re setting up a new website, just use HTTPS. It’s not required, but it’s a signal, and it’s easier to do it from the start than to add it later.

— John ?.o(???)o.? (@JohnMu) 13 февраля 2018 г.

В целом, перенос сайта с HTTP на HTTPS является вполне выполнимой задачей, и Google предоставил всю необходимую информацию для того, чтобы сделать это правильно. Однако на этапе создания сайта внедрить защищённый протокол проще, чем потом. Кроме того, это позволяет избежать проблем, которые могут возникнуть при переходе с HTTP на HTTPS в будущем.

Напомним, что Google уже несколько лет активно способствует переходу сайтов на защищённый протокол, пытаясь сделать интернет безопасным местом для всех пользователей.

В декабре 2015 года Google начал индексировать HTTPS-версию страницы по умолчанию. В октябре 2016 года стало известно, что небольшой импульс в ранжировании по-прежнему получают все HTTPS-страницы – даже при наличии ошибок протокола. А ранее в этом месяце Google объявил, что начиная с июля 2018 года, браузер Chrome начнёт помечать все HTTP-сайты как ненадёжные.

Все эти усилия не прошли зря: доля HTTPS-страниц в поисковой выдаче Google неуклонно растёт. Согласно данным RankRanger, в настоящее время более 70% результатов в топ-10 Google.com приходится на защищённые ресурсы, а по данным Mozcast эта цифра составляет 78%.


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