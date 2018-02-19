Google AdSense убрал оповещение о необходимости подтверждения адреса

Зарубежные вебмастера заметили, что Google убрал из панели управления сообщение о приостановке выплат до подтверждения почтового адреса.

Поскольку оповещение пропало сразу у всех пользователей, невзирая на отсутствие подтверждения, есть предположения, что его показ был вызван ошибкой в работе сервиса.

В сообщении речь шла о необходимости подтверждения адреса через введение PIN-кода, полученного по почте. Однако те пользователи AdSense, которые видели это оповещение в интерфейсе сервиса, никаких писем от Google не получали.

В англоязычном интерфейсе это уведомление выглядело так:

В обсуждении на форуме WebmasterWorld издатели AdSense подтверждают, что оповещение пропало из панели управления.

Напомним, что в январе часть издателей Google AdSense испытывала проблемы с показом объявлений на своих сайтах. Некоторые рекламные блоки оставались пустыми, что отражалось на доходах. В Google объяснили, что эти сложности были связаны с тем, что у робота AdSense не было доступа к сайту.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Facebook начнёт подсчитывать видимые показы органических постовFacebook начнёт подсчитывать видимые показы органических постов
Криптовалютные миллионеры мигрируют на Пуэрто-Рико. Они хотят построить «криптоутопию»Криптовалютные миллионеры мигрируют на Пуэрто-Рико. Они хотят построить «криптоутопию»
Сайты начали официально майнить криптовалюту на компьютерах пользователейСайты начали официально майнить криптовалюту на компьютерах пользователей
Треть украинцев никогда не пользуются ИнтернетомТреть украинцев никогда не пользуются Интернетом
Спецслужбы разоблачили основанную украинцем даркнет-площадку, схожую с Silk Road. Что об этом известноСпецслужбы разоблачили основанную украинцем даркнет-площадку, схожую с Silk Road. Что об этом известно
Блок рекламы


Похожие новости
Генсек ООН заявил о необходимости ввести правила ведения кибервойныГенсек ООН заявил о необходимости ввести правила ведения кибервойны
Google: поддержку AMP уже добавили более 100 рекламных сетейGoogle: поддержку AMP уже добавили более 100 рекламных сетей
В Картах Google для iOS появилась панель с информацией о пробках и местах поблизостиВ Картах Google для iOS появилась панель с информацией о пробках и местах поблизости
Google убрал кнопку для просмотра изображений в полном размере из поискаGoogle убрал кнопку для просмотра изображений в полном размере из поиска
Google усложнил скачивание картинок. Поисковик борется с пиратством, но обходные пути оставил
Google тестирует «робота», который будет чатиться вместо пользователейGoogle тестирует «робота», который будет чатиться вместо пользователей
Google снова поймали на покупке ссылокGoogle снова поймали на покупке ссылок
Google поделился деталями блокировки рекламы в ChromeGoogle поделился деталями блокировки рекламы в Chrome
AdSense начал приостанавливать выплаты до подтверждения адресаAdSense начал приостанавливать выплаты до подтверждения адреса
Google обновил оформление блока «Пользователи также ищут»Google обновил оформление блока «Пользователи также ищут»
Последние новости
Подгружаем последние новости