Google AdSense убрал оповещение о необходимости подтверждения адреса

Зарубежные вебмастера заметили , что Google убрал из панели управления сообщение о приостановке выплат до подтверждения почтового адреса.

Поскольку оповещение пропало сразу у всех пользователей, невзирая на отсутствие подтверждения, есть предположения, что его показ был вызван ошибкой в работе сервиса.

В сообщении речь шла о необходимости подтверждения адреса через введение PIN-кода, полученного по почте. Однако те пользователи AdSense, которые видели это оповещение в интерфейсе сервиса, никаких писем от Google не получали.

В англоязычном интерфейсе это уведомление выглядело так:

В обсуждении на форуме WebmasterWorld издатели AdSense подтверждают, что оповещение пропало из панели управления.