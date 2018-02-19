Google AdSense убрал оповещение о необходимости подтверждения адреса
Зарубежные вебмастера
Поскольку оповещение пропало сразу у всех пользователей, невзирая на отсутствие подтверждения, есть предположения, что его показ был вызван ошибкой в работе сервиса.
В сообщении речь шла о необходимости подтверждения адреса через введение PIN-кода, полученного по почте. Однако те пользователи AdSense, которые видели это оповещение в интерфейсе сервиса, никаких писем от Google не получали.
В англоязычном интерфейсе это уведомление выглядело так:
В обсуждении на форуме
Напомним, что в январе часть издателей Google AdSense испытывала проблемы с показом объявлений на своих сайтах. Некоторые рекламные блоки оставались пустыми, что отражалось на доходах. В Google объяснили, что эти сложности были связаны с тем, что у робота AdSense не было доступа к сайту.
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