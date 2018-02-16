Пользователи Facebook завалили журналистку злобными комментариями за надоедливое видео. И этим вывели его в топ

12 дней назад я опубликовала дурацкое видео на Facebook: 6-минутный клип о том, как белая двадцати с чем-то лет женщина демонстрирует свою маленькую, плохо обставленную квартирку в Бруклине. Своеобразное тыквенное латте из мира MTV-шоу «По домам!» — безвредное, но противное. С тех пор это видео терроризирует моих друзей и родных, день за днем всплывая в топе их новостных лент снова и снова. Он жалуются мне в Facebook. Они жалуются в реале. Твитят и пишут по email. Умоляют удалить этот проклятый ролик, который радостно воцаряется на их экранах каждый раз, когда они открывают Facebook, пишут AIN.UA .

И конечно же, они комментируют мой пост. А потом комментируют комментарии к посту. Чем больше людей комментируют его, тем у большего количества людей это видео появляется в лентах. Чем больше ярости вызывает эта запись, тем больше комментариев появляется под ней. Порочный, алгоритмически завороженный круг.

— это уже неделю в топе моей ленты.

— как черт побери мне избавится от этого в свое ленте

— ОНО НЕ ПРОПАДАЕТ

За несколько дней комментарии с «я ненавижу квартиру этой женщины» поменялись на «почему я постоянно вижу это видео в Facebook?» или «умоляю вас, удалите это» и, наконец, пришел комментарий от моего босса: «пожалуйста, напиши об этом».

В начале 2018 года Facebook объявил, что отныне больше фокусируется на «значимом вовлечении». СЕО компании Марк Цукерберг множество раз писал, что хочет, чтобы люди «хорошо проводили время» на платформе (хотя в самом Facebook едва ли многие знают, чем определяется эта метрика). С тех пор люди, которые полагаются на соцсеть в своей работе (например, журналисты), лихорадочно пытались понять, чем им грозят очередные изменения — может, под «значимым вовлечением» подразумевается призыв больше комментировать? Теперь они могут спросить у меня — я все поняла. И сегодня я пытаю этим своих друзей.

Предположительно из-за последних изменений в алгоритме, мой пост оставался в топе у моих друзей несмотря на то, что изначальной целью изменений вроде как было увести людей от пассивного контента, вроде просмотра тупых видео и скролинга мемов, а я тут именно такой контент и запостила. Тем не менее, он прорвался в лидеры благодаря способности моих друзей изливать ярость в комментариях.

Facebook вознаграждает меня за то, что я бешу людей, и его новая ориентировка на комментарии, похоже, привела к тому, что мои друзья никогда не смогут освободиться от этого надоедливого ролика, зациклевшегося в их лентах. Они обречены первым делом видеть контент, который на самом деле их бесит.

— Я УБЬЮ ЭТО ВИДЕО (5 дней по кругу)

— я вижу эот пост чаще, чем собственную семью

— теперь она твоя семья

Мы вынуждены мириться с асинхронной хронологией в наших лентах, и даже в Instagram, где людей это, кажется, раздражает больше всего. Хотя мы и понимаем, как это работает. Но когда нечто подобное — вроде одного и того же ужасного видео, которое крутится в топе 12 дней подряд — мы вспоминаем, насколько упоротой становится дружба, если ее регулирует алгоритм. Как в сай-фай кино: когда сексуальный андроид скидывает маску и ты осознаешь, что он сделан из металла, или когда Волшебник из страны Оз запускает свою жутковатую машину за тяжелыми занавесками.

Алгоритм не способен понять дружбу. Он может ее имитировать, но когда мы видим Instagram-посты ко Дню Святого Валентина четырьмя днями позже или когда бомбардировка злыми комментариями принимается компьютером за «вовлечение», это напоминание о том, что машины все еще не воспринимают основы человеческого существа.

Я проходила через это и раньше. И уже писала об этой проблеме. Летом 2016 года Facebook в очередной раз откалибровал ленту новостей, отдав приоритет постам друзей перед паблишерами, что привело к трем годам тирании лолушками из BuzzFeed и кулинарными видео. Однажды пост моего коллеги с вопросом о том, есть ли у кого опыт приготовления «ночной овсянки» (overnight oats — каша ставится в холодильник на ночь и «дозревает» там к завтраку — ред.), застрял в топе моей Facebook-ленты на пять дней подряд, хотя я не лайкала и не комментировала его. Вряд ли это потому, что проблема овсянки столь злободневна.

На тот момент такое переключение на посты друзей и родственников казалось мне немного жутковатым. Люди в те времена настолько привыкли к мимолетному общению в комментариях под постами паблишеров, что элементарно разучились писать их самостоятельно. Текстовые публикации были редкостью и когда кто-то хоть что-то писал — например, спрашивал рецепт блюда, у Facebook тут же случался дикий стояк. Создавалось впечатление, что Facebook — это пришелец, который спустился на Землю и воспроизводит понятие «дружба» посредством мемов с миньонами от кого-то, с кем ты пересекался на лабораторках в средней школе.

Но летом 2016-го все изменилось. Мы снова научились писать буквами, благодаря в первую очередь новым разноцветным текстовым блокам, которые быстро начали раздражать, но потом к ним привыкли. А этот виджет с рекомендациями вроде как даже может пригодится, и вы скорей всего уже забыли, каким странным он казался первое время.

С лета 2016 года в Facebook произошло много изменений — начиная от фейковых новостей и заканчивая роSSийским следом на выборах в США . Непростой выдался год с половиной для компании. И это новое крупное изменение в алгоритме под эгидой «значимой вовлеченности» выглядит очевидной реакцией на кризис, проявившийся в конце 2017 года.

Сегодня мы находимся в новой фазе истории Facebook, в которой комментарий — король. И это привело к новой версии проблемы ночной овсянки: людям преподносится один и тот же контент день за днем только потому, что он собрал много комментариев. Никто не хотел видеть его так часто, но алгоритм не понимает, чего на самом деле хотят люди.

Люди возненавидели это видео, они хотели, чтобы оно исчезло. Но Facebook воспринял их мольбы прекратить за знак, что надо показывать его снова и снова. В такие моменты начинаешь скучать по постам роSSийских агентов хаоса.

Можете попробовать сами, это легко, достаточно просто опубликовать что-то, что точно соберет много комментариев. Спросите что-нибудь или попросите совета. «Какой у вас любимый шампунь?» или «Назовите самый стыдный случай, который приключился с вами в средней школе?» Поверьте, ответов будет много. И этот пост приклеится к топу ваших друзей, как банный лист, на многие дни.