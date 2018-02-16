Google: поддержку AMP уже добавили более 100 рекламных сетей

Около года назад Google начал автоматически конвертировать медийные объявления в своих сетях в AMP при показе на AMP-страницах. На днях компания поделилась статистикой о том, как это нововведение отразилось на доходах издателей. Google также выпустил новый компонент Real-Time Config.

Согласно данным компании, поддержку AMP уже внедрили более 31 млн доменов. Теперь эти издатели в день зарабатывают на рекламе из сетей AdSense и DoubleClick Ad Exchange в три раза больше. Количество сетей, поддерживающих AMP, превышает 100.

Real-Time Config

Компонент Real-Time Config предназначен для добавления поддержки сторонних технологических партнёров, работающих с Fast Fetch – механизмом, запущенным Google для более быстрой загрузки объявлений на AMP-страницах.

В рамках этого запуска AppNexus объявил об интеграции между AMP и решением для Header Bidding под названием Prebid Server . Интеграция позволяет издателям получить доступ к Header Bidding через Fast Fetch.

AMP Ads стали AMPHTML

Google переименовал AMP Ads в AMPHTML «с целью повышения осведомлённости и расширения поддержки этих более быстрых и безопасных объявлений».

Компания повторила, что объявления формата AMPHTML загружаются на пять секунд быстрее, чем non-AMP и являются более защищёнными, предотвращая распространение вредоносного ПО .

Объявления этого формата могут работать как на AMP, так и обычных страницах. Поэтому отдельных версий создавать не нужно.

Объявления формата AMPHTML теперь поддерживают AdZerk, Logicad, Google Web Designer, Triplelift, Celtra и DoubleClick.

Напомним, что на днях Google представил два новых AMP-формата: AMP Stories и AMP for Email.

Компания также сообщила, что более 60% кликов по AMP-результатам в поиске приходится на неновостные сайты.