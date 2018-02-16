Google усложнил скачивание картинок. Поисковик борется с пиратством, но обходные пути оставил

Google внес незначительные, но заметные изменения в механизм поиска изображений. Теперь при поиске картинок на месте кнопки «Отрыть в полном разрешении» стоит панель «Перейти», пишут AIN.UA.

Изменение нацелено на борьбу с пиратством — пользователям станет сложнее воровать чужие изображения, поскольку на некоторых сайтах их сохранение заблокировано. Компанию неоднократно критиковали за пособничество тем, кто использует чужие снимки без ведома, поэтому новая мера — результат усилий по обелению репутации. Кроме того, на прошлой неделе Google заключила договоренность с фотостоком Getty Images, одним из пунктов которой и были новые изменения поискового процесса.

Today we're launching some changes on Google Images to help connect users and useful websites. This will include removing the View Image button. The Visit button remains, so users can see images in the context of the webpages they're on. pic.twitter.com/n76KUj4ioD

Google SearchLiaison (@searchliaison) February 15, 2018

По задумке, от нового порядка должны выиграть владельцы сайтов, поскольку теперь люди будут посещать их ресурсы и увеличивать посещаемость, тем самым генерируя прибыль. Однако в действительности легкий способ увидеть (и скачать) картинку в полном разрешении все еще сохранился — при поиске необходимо нажать правой кнопкой мыши на изображении, а затем выбрать опцию «Открыть в новой вкладке».

Кроме появления кнопки «Перейти», в поисковике пропала возможность быстрого поиска по изображению. Раньше она появлялась при открытии фото. Функцией часто пользовались, чтобы найти похожую картинку без водяных знаков, сообщающих о копирайте. Эту недостачу тоже легко компенсировать: достаточно перетянуть изображение в поисковую строку и нажать «Поиск».


Михаил Сапитон, AIN


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