Google снова поймали на покупке ссылок

Google в очередной раз уличили в нарушении собственных правил касательно ссылок.

Ранее в этом году компания выступила спонсором конференции для разработчиков FOSDEM и получила три ссылки на странице партнёров мероприятия. Примечательно, что эти ссылки не закрыты атрибутом nofollow, как того требуют правила поисковой системы, и передают ссылочный вес.

Впервые информация об этом появилась в начале февраля.

Another great opportunity for acquiring paid links: https://t.co/OVihr1hZkL No risk of penalty. Google also buys sponsored links there. CC: @rustybrick Via @aral #seo #linkbuilding — Tadeusz Szewczyk (Tad Chef) (@onreact_com) February 2, 2018

На данный момент ничего не изменилось, ссылки по-прежнему передают ссылочный вес.

При этом Google уже заявлял, что благотворительные взносы в обмен на ссылки запрещены, а такие ссылки рассматриваются как платные и расцениваются как нарушение рекомендаций для вебмастеров.

Напомним, в феврале 2016 года стало известно, что Google заплатил около $350 тыс. за размещение ссылки-изображения Google Chrome на странице спонсоров Let’s Encrypt. Впоследствии её закрыли атрибутом nofollow.

А в октябре того же года на форуме Google Webmaster Help появилась информация о том, что Google платит $100 тысяч в год за размещение ссылки с логотипом компании на странице спонсоров Apache.