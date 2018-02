Google снова поймали на покупке ссылок

Google в очередной раз уличили в нарушении собственных правил касательно ссылок.

Ранее в этом году компания выступила спонсором конференции для разработчиков FOSDEM и получила три ссылки на странице партнёров мероприятия. Примечательно, что эти ссылки не закрыты атрибутом nofollow, как того требуют правила поисковой системы, и передают ссылочный вес.

Впервые информация об этом появилась в начале февраля.

Another great opportunity for acquiring paid links: https://t.co/OVihr1hZkL No risk of penalty. Google also buys sponsored links there. CC: @rustybrick Via @aral #seo #linkbuilding