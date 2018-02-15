Google снова поймали на покупке ссылок

Google в очередной раз уличили в нарушении собственных правил касательно ссылок.
Ранее в этом году компания выступила спонсором конференции для разработчиков FOSDEM и получила три ссылки на странице партнёров мероприятия. Примечательно, что эти ссылки не закрыты атрибутом nofollow, как того требуют правила поисковой системы, и передают ссылочный вес.
Впервые информация об этом появилась в начале февраля.
На данный момент ничего не изменилось, ссылки по-прежнему передают ссылочный вес.
При этом Google уже заявлял, что благотворительные взносы в обмен на ссылки запрещены, а такие ссылки рассматриваются как платные и расцениваются как нарушение рекомендаций для вебмастеров.
Напомним, в феврале 2016 года стало известно, что Google заплатил около $350 тыс. за размещение ссылки-изображения Google Chrome на странице спонсоров Let’s Encrypt. Впоследствии её закрыли атрибутом nofollow.
А в октябре того же года на форуме Google Webmaster Help появилась информация о том, что Google платит $100 тысяч в год за размещение ссылки с логотипом компании на странице спонсоров Apache.
При этом поисковик уже неоднократно накладывал санкции за нарушение правил на собственные или финансируемые им сервисы. Так, в 2012 году Google наказал за неестественные ссылки браузер Chrome, а в июне 2015 года применил ручные санкции к сайту Thumbtack, инвестором которого он является.
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