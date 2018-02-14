Google поделился деталями блокировки рекламы в Chrome

Google поделился деталями работы функции блокировки рекламы в Chrome , запуск которой состоится 15 февраля.

Как сообщалось ранее, Chrome перестанет отображать все объявления (включая принадлежащие Google) на тех сайтах, которые показывают рекламу, не соответствующую стандартам «Коалиции за лучшую рекламу» (Coalition for Better Ads).

«Важно отметить, что некоторые сайты, которые затронет это изменение, могут также содержать объявления Google . Для нас ваш опыт в интернете является более важным, чем те деньги, которые эта раздражающая реклама может нам принести», — подчеркнул вице-президент Chrome Рахул Рой-Чоудхури (Rahul Roy-Chowdhury).

Как уже отмечалось, дата запуска встроенного блокировщика рекламы в Chrome не привязана к выходу определённой версии браузера (Chrome 64 был выпущен 24 января, а Chrome 65 выйдет в начале марта). Когда об этом впервые стало известно, появились предположения, что функция будет работать на стороне сервера. Сегодня Google подтвердил, что это действительно так.

«На техническом уровне, когда пользователь Chrome перейдёт на страницу, рекламный фильтр в Chrome сначала проверит, принадлежит ли эта страница сайту, которые не соблюдает стандарты Coalition for Better Ads. Если это так, то сетевой запрос на странице – на JavaScript или изображения – будет проверен по списку связанных с рекламой URL-паттернов. Если будет обнаружено соответствие, то Chrome заблокирует запрос, предотвратив показ объявления на странице», — объяснили в компании.

Новая функция будет требовать версии Chrome 64 и выше. При этом Google сможет обновлять рекламный фильтр отдельно от браузера.

Блокировщик рекламы будет доступен на Android, в Windows, Mac, Linux и Chrome OS. Когда он будет запущен для iOS , в Google не уточнили.

При блокировке рекламы пользователю будет показано соответствующее оповещение. При этом он сможет отключить эту функцию, установив переключатель на «Всегда разрешать рекламу на этом сайте».

В Google отметили, что одного нарушения стандартов будет недостаточно для блокировки всей рекламы на сайте. Chrome будет следовать следующим нормам, выработанным коалицией:

7,5% в первые два месяца;

5% в последующие четыре месяца;

2,5% в последующий месяц.

Другими словами, если 1 из каждых 40 просмотров страниц будет включать нарушающие стандарты объявления, то сайт по-прежнему будет получать доход от рекламы в полном объёме.

На десктопах будут блокироваться четыре типа рекламы:

поп-апы;

автопроигрываемые видео со звуком;

объявления с таймером обратного отсчёта, показывающиеся до загрузки страницы;

крупные закреплённые баннеры, занимающие более 30% пространства экрана пользователя.

На мобильных устройствах блокировке подлежать восемь типов объявлений:

всплывающие объявления;

объявления, показываемые до загрузки страницы;

мигающие анимированные объявления;

автопроигрываемые видео со звуком;

объявления с таймером обратного отсчёта, которые показываются после перехода по ссылке;

полноэкранные скроллеры;

крупные закреплённые баннеры;

если плотность рекламы превышает 30%.

Стандарты лучшей рекламы (Better Ads Standards) были разработаны после опроса 40 тысяч интернет-пользователей в США и Европе.

Google будет придерживаться четырёх шагов при борьбе с несоответствующей стандартам рекламой:

Оценка того, насколько хорошо сайты соблюдают стандарты, разработанные коалицией;

Информирование сайтов о выявленных проблемах;

Предоставление сайтам возможности устранить эти проблемы;

Удаление объявлений из сайтов, которые продолжают показывать запрещённые виды рекламы.

В зависимости от того, сколько нарушений будет выявлено, сайт получит одну из трёх оценок:

Passing (Соответствует)

Warning (Предупреждение)

Failing (Не соответствует)

Как узнать, есть ли у сайта проблемы

О выявленных нарушениях Google будет информировать владельцев сайтов через отчёт о реализации рекламы в Search Console. Там же они смогут запросить повторную проверку сайта после устранения этих проблем.

Объявления будут блокироваться только на тех сайтах, по которым в течение 30 дней сохранялся статус «Failing».

В Google подчёркивают, что конечной целью запуска новой функции является не фильтрация объявлений, а улучшение опыта взаимодействия с рекламой для всех интернет-пользователей.

Компания также сообщила, что на 12 февраля 42% сайтов, которым ранее был присвоен статус «Failing», устранили выявленные проблемы и сейчас имеют статус «Passing».