Google обновил оформление блока «Пользователи также ищут»

Google обновил оформление блока «Пользователи также ищут» в десктопной версии поиска. Этот вариант тестировался в июле 2017 года, теперь он запущен для всех.

Теперь Google показывает эти рекомендации под сниппетом, к которому они относятся. Подсказки подгружаются либо с задержкой, либо после того, как пользователь перейдёт по результату, а потому вернётся в поисковую выдачу.

Выглядит этот блок так:

Ранее он был оформлен так:

Напомним, что в феврале 2017 года Google тестировал динамическую версию блока «Пользователи также ищут», а в сентябре 2017 года новое расположение – справа от результатов поиска.


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