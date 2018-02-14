Google обновил оформление блока «Пользователи также ищут» в десктопной версии поиска. Этот вариант тестировался в июле 2017 года, теперь он запущен для всех.

Теперь Google показывает эти рекомендации под сниппетом, к которому они относятся. Подсказки подгружаются либо с задержкой, либо после того, как пользователь перейдёт по результату, а потому вернётся в поисковую выдачу.

Выглядит этот блок так:

Ранее он был оформлен так: