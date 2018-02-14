Google обновил оформление блока «Пользователи также ищут»
Google обновил оформление блока «Пользователи также ищут» в десктопной версии поиска. Этот вариант тестировался в июле 2017 года, теперь он запущен для всех.
Теперь Google показывает эти рекомендации под сниппетом, к которому они относятся. Подсказки подгружаются либо с задержкой, либо после того, как пользователь перейдёт по результату, а потому вернётся в поисковую выдачу.
Выглядит этот блок так:
Ранее он был оформлен так:
Напомним, что в феврале 2017 года Google тестировал динамическую версию блока «Пользователи также ищут», а в сентябре 2017 года новое расположение – справа от результатов поиска.
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14.02.2018 08:27