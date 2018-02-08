В Google Drive появились новые возможности для пользователей Microsoft Office

Google cообщил о добавлении в Google Drive ряда функций, ориентированных на пользователей Microsoft Office. Среди основных нововведений значится возможность добавления комментариев и совместной работы над документами.

Ранее, чтобы добавить комментарии в документы Microsoft Office, которые хранились на Google Диске, пользователям приходилось конвертировать их в Google Docs. Теперь такой необходимости больше нет: добавлять пометки, назначать задачи и упоминать сотрудников можно прямо из панели предварительного просмотра в Google Drive.

Более того, людям, которые совместно работают над документами, не нужно будет использовать G Suite для доступа к новым функциям. Все комментарии они увидят, когда откроют документ в Microsoft Office, и смогут отвечать прямо из него.

При этом функция комментирования работает не только в файлах Microsoft Office, но и в PDF-документах и изображениях.

Напомним, что в 2015 году Google выпустил плагин, который позволяет редактировать документы Word, Excel и PowerPoint, хранимые на Google Диске, через Microsoft Office.


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