В Google Drive появились новые возможности для пользователей Microsoft Office
Google
Ранее, чтобы добавить комментарии в документы Microsoft Office, которые хранились на Google Диске, пользователям приходилось конвертировать их в Google Docs. Теперь такой необходимости больше нет: добавлять пометки, назначать задачи и упоминать сотрудников можно прямо из панели предварительного просмотра в Google Drive.
Более того, людям, которые совместно работают над документами, не нужно будет использовать G Suite для доступа к новым функциям. Все комментарии они увидят, когда откроют документ в Microsoft Office, и смогут отвечать прямо из него.
При этом функция комментирования работает не только в файлах Microsoft Office, но и в PDF-документах и изображениях.
Напомним, что в 2015 году Google выпустил
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