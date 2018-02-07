Google AdWords ввёл обязательную сертификацию для реселлеров билетов

Команда Google AdWords сообщила о запуске обязательной сертификации для компаний, которые занимаются перепродажей билетов на мероприятия. Размещать рекламу теперь смогут только те реселлеры, которые прошли эту процедуру.

«Мы хотим, чтобы на нашей платформе были представлены только те компании, которые предлагают качественный и надёжный сервис. Начиная с сегодняшнего дня, мы ужесточаем правила — теперь всем реселлерам билетов необходимо будет пройти сертификацию и значительно повысить прозрачность сервисов», — говорится в заявлении AdWords.

Для того чтобы пройти сертификацию, организация должна соблюдать следующие требования:

Не выдавать себя за основного или исходного поставщика билетов

Явно сообщать покупателям свой статус реселлера

Открыто уведомлять людей о том, что цена билетов может быть выше номинальной стоимости (цены у основного поставщика)

Обозначать итоговую и детализированную цену, включая все комиссионные сборы и налоги, до того, как покупатель укажет платёжные данные

Открыто указывать информацию о номинальной стоимости билетов в той же валюте (требование вступит в силу в марте 2018 года).

Подать заявку на сертификацию можно через специальную форму , которая стала доступна в январе.

Новые правила действуют во всех странах и применяются к любым аккаунтам, которые рекламируют перепродажу билетов.