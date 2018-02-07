Google AdWords ввёл обязательную сертификацию для реселлеров билетов
Команда Google AdWords сообщила о запуске обязательной
«Мы хотим, чтобы на нашей платформе были представлены только те компании, которые предлагают качественный и надёжный сервис. Начиная с сегодняшнего дня, мы ужесточаем правила — теперь всем реселлерам билетов необходимо будет пройти сертификацию и значительно повысить прозрачность сервисов», — говорится в заявлении AdWords.
Для того чтобы пройти сертификацию, организация должна соблюдать следующие требования:
- Не выдавать себя за основного или исходного поставщика билетов
- Явно сообщать покупателям свой статус реселлера
- Открыто уведомлять людей о том, что цена билетов может быть выше номинальной стоимости (цены у основного поставщика)
- Обозначать итоговую и детализированную цену, включая все комиссионные сборы и налоги, до того, как покупатель укажет платёжные данные
- Открыто указывать информацию о номинальной стоимости билетов в той же валюте (требование вступит в силу в марте 2018 года).
Подать заявку на сертификацию можно через
Новые правила действуют во всех странах и применяются к любым аккаунтам, которые рекламируют перепродажу билетов.
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