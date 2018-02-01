Чистая прибыль Facebook в 2017 году увеличилась на 56% до $15,9 млрд

Чистая прибыль Facebook за прошедший год выросла на 56% по сравнению с показателями 2016 года, составив $15,9 млрд.

Согласно цифрам, опубликованным в финансовом отчете компании, все ключевые показатели компании уверенно растут: общая выручка Facebook за отчетный период выросла на 47%, превысив $40,6 млрд. При этом основную долю выручки соцсеть получает от предоставления рекламы — показатель в этом сегменте составил более $39,9 млрд (рост на 49%).

Число ежедневно активных пользователей социальной сети в декабре 2017 года составило 1,4 млрд человек, что на 14% выше показателя 2016 года.

Впрочем, аналитики отмечают, что это была последняя отчетность «старого» Facebook, ведь с января 2018 года Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) решил поменять алгоритм работы социальной сети, пообещав пользователям меньше рекламы и постов от СМИ, что может существенно повлиять на финансовые показатели.

Основатель социальной сети утверждает, что несмотря на то, что предстоящие изменения могут сократить время, которое люди проводят на Facebook, они должны сделать его более ценным.

Напомним, по результатам 2017 года Facebook заняла пятое место в глобальном рейтинге самых ценных брендов Global 500 по версии Brand Finance. Стоимость бренда Facebook за год выросла до $89,6 млрд.

 


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