Чистая прибыль Facebook в 2017 году увеличилась на 56% до $15,9 млрд
Чистая прибыль Facebook за прошедший год выросла на 56% по сравнению с показателями 2016 года, составив $15,9 млрд.
Согласно цифрам, опубликованным в
Число ежедневно активных пользователей социальной сети в декабре 2017 года составило 1,4 млрд человек, что на 14% выше показателя 2016 года.
Впрочем, аналитики
Основатель социальной сети утверждает, что несмотря на то, что предстоящие изменения могут сократить время, которое люди проводят на Facebook, они должны сделать его более ценным.
Напомним, по результатам 2017 года Facebook заняла пятое место в глобальном рейтинге самых ценных брендов Global 500 по версии Brand Finance. Стоимость бренда Facebook за год выросла до $89,6 млрд.
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