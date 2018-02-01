Конкуренты Google Shopping в ЕС недовольны принятыми антимонопольными мерами

Конкуренты торгового сервиса Google Shopping в Европе недовольны антимонопольными мерами, принятыми интернет-гигантом.

В июне 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,4 млрд евро за злоупотребление рыночной позицией в товарном поиске. Регулятор также обязал компанию обеспечить «равные условия» для конкурентов.

Выполнение этих требований привело к ряду изменений в аукционе и показе товарных объявлений в результатах поиска Google . Однако конкуренты Google Shopping, такие как Kelkoo и другие, утверждают, что внедрённые компанией меры не работают, а их конкурентные позиции ухудшились. Поэтому они подали коллективную жалобу в Европейскую комиссию, требуя оценки эффективности принятых Google антимонопольных мер.

Согласно данным The Wall Street Journal, некоторые из конкурентов также утверждают, что Google продолжает понижать их сайты в результатах основного поиска.

По словам CEO Kelkoo Ричарда Стейблза (Richard Stables), в прошлом году доходы компании от поискового трафика из основного поиска сократились на 62% – до 2,3 млн евро. В 2018 он ожидает ещё большее падение: до 800 тыс. евро.

Ранее на этой неделе Searchmetrics опубликовал отчёт , подтверждающий жалобы конкурентов Google . Проведённый компанией анализ показал, что Google всё ещё доминирует в товарном поиске в Германии и Великобритании в пяти розничных категориях. В Великобритании 99% товарных объявлений по этим категориям помечены как «by Google». Немецкий рынок более конкурентный.

В Searchmetrics также выяснили, что с конца июня 2017 года снизилась видимость конкурентов Google в органическом поиске.

Google в свою очередь занял позицию, согласно которой все изменения, внесённые в механизмы показа товарных объявлений, согласуются с предписанием Европейской комиссии, а конкурентные сервисы участвуют в рекламном аукционе на равных условиях с Google Shopping.

Если Еврокомиссия обнаружит, что принятые Google меры недостаточны и не соответствуют антимонопольному предписанию, то компания может получить дополнительный штраф в размере до 5% от мирового дневного оборота, который будет выплачивать до тех пор, пока не внесёт необходимые изменения в свою работу.