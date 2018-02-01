Конкуренты Google Shopping в ЕС недовольны принятыми антимонопольными мерами
Конкуренты торгового сервиса Google Shopping в Европе недовольны антимонопольными мерами, принятыми интернет-гигантом.
В июне 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,4 млрд евро за злоупотребление рыночной позицией в товарном поиске. Регулятор также обязал компанию обеспечить «равные условия» для конкурентов.
Выполнение этих требований привело к ряду изменений в аукционе и показе товарных объявлений в результатах поиска Google. Однако конкуренты Google Shopping, такие как Kelkoo и другие, утверждают, что внедрённые компанией меры не работают, а их конкурентные позиции ухудшились. Поэтому они подали коллективную жалобу в Европейскую комиссию, требуя оценки эффективности принятых Google антимонопольных мер.
Согласно
По словам CEO Kelkoo Ричарда Стейблза (Richard Stables), в прошлом году доходы компании от поискового трафика из основного поиска сократились на 62% – до 2,3 млн евро. В 2018 он ожидает ещё большее падение: до 800 тыс. евро.
Ранее на этой неделе Searchmetrics опубликовал
В Searchmetrics также выяснили, что с конца июня 2017 года снизилась видимость конкурентов Google в органическом поиске.
Google в свою очередь занял позицию, согласно которой все изменения, внесённые в механизмы показа товарных объявлений, согласуются с предписанием Европейской комиссии, а конкурентные сервисы участвуют в рекламном аукционе на равных условиях с Google Shopping.
Если Еврокомиссия обнаружит, что принятые Google меры недостаточны и не соответствуют антимонопольному предписанию, то компания может получить дополнительный штраф в размере до 5% от мирового дневного оборота, который будет выплачивать до тех пор, пока не внесёт необходимые изменения в свою работу.
Напомним, что в сентябре Google оспорил решение Еврокомиссии по делу Google Shopping. Судебные разбирательства пока продолжаются.
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