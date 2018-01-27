Google Chrome позволит вам отключать раздражающие веб-сайты

На этой неделе Google выпускает новую версию Chrome для пользователей. Она будет включать в себя ряд новых интересных функций, сообщают зарубежные средства массовой информации.

Лучшее дополнение для браузера — это способность отключать все сайты, которые автоматически воспроизводят видео.

В Сети есть несколько сайтов, которые сильно раздражают пользователей, воспроизводя видео, когда прокручивается страница со звуком.

Вместо того, чтобы лихорадочно закрывать вкладку (или заглушать ее) на вашем мониторе, теперь вы можете просто щелкнуть правой кнопкой мыши на вкладке «Нарушение» и полностью отключить этот сайт.

Google также добавляет поддержку HDR для пользователей Chrome 64 для Windows. Для этого потребуется ПК с обновлением Fall Creators, HDR-совместимым монитором и графической картой.

Эта последняя версия Chrome также защищает пользователей Mac и Windows от уязвимостей Meltdown и Spectre.

Google следит за другими браузерами, отключив функцию SharedArrayBuffer, чтобы как-то «смягчить» атаки.