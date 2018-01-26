Google нанял профессиональных фотографов, чтобы помочь обучить свою «умную» камеру

Google нанял профессиональных фотографов, чтобы помочь обучить свою «умную» камеру

Инженеры компании Google будут сотрудничать с профессионалами в сфере фотоснимков. Они планируют создать визуальные данные для обучения нейронной сети «умной» камеры, — информируют СМИ.

Как рассказал источник, фирма собирается нанять «фотожурналиста, документального кинорежиссера и фотографа изобразительного искусства».

Чтобы программное обеспечение распознало, что делает хорошее или плохое фото, ему нужно было дать много примеров.

Программисты думали не только об очевидных маркерах (например, это плохая фотография, если есть размытие или что-то покрывает объектив), но и о более абстрактных критериях.

В Google сказали, что они сейчас практикуют то, что он называется «человекоцентрированным дизайном». Эксперты пытаются сделать продукты ИИ, которые работают для комфорта пользователей.

Компания признала, что учебные программы ИИ, подобные этим, могут быть неточным процессом независимо от того, сколько данных предоставлено устройству.

Источник рассказал: «В контексте субъективности и персонализации иногда невозможно все все сделать без ошибок…».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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