Google и Coursera запускают онлайн-курс по техподдержке

Образовательный портал Coursera вместе с Google запускает онлайн-курс по обучению специалистов техподдержки – Google IT Support Professional Certificate. Для прохождения обучения опыт работы в IT не требуется.

Новый курс рассчитан на 12 месяцев обучения (64 часа работы) и включает следующие разделы:

  • Решение проблем и клиентский сервис;
  • Нетворкинг;
  • Операционные системы;
  • Системное администрирование;
  • Автоматизация;
  • Безопасность.

Курс доступен только на английском языке. Обучение платное, его стоимость составляет $49 в месяц.

Хотя данная сумма – это обычная цена подписки на Coursera, Google субсидирует курс. Кроме того, компания готова предложить финансовую помощь 10 тыс. человек, но эта программа действует только в США.

Курс стартует 24 января.

После окончания обучения Coursera также может помочь студентам найти работу (но не гарантирует занятость), используя свою партнёрскую бизнес-сеть, в которую входят Bank of America, Walmart, Sprint, GE Digital, PNC Bank, Infosys, TEKSystems, UPMC и Google.

Согласно данным Coursera, только в США на данный момент остаются вакантными около 150 тысяч позиций специалистов техподдержки.

Напомним, что в марте 2017 года Google и Coursera запустили серию курсов по работе с Cloud Platform.


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