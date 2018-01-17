Google и Coursera запускают онлайн-курс по техподдержке
Образовательный портал Coursera вместе с Google запускает онлайн-курс по обучению специалистов техподдержки –
Новый курс рассчитан на 12 месяцев обучения (64 часа работы) и включает следующие разделы:
- Решение проблем и клиентский сервис;
- Нетворкинг;
- Операционные системы;
- Системное администрирование;
- Автоматизация;
- Безопасность.
Курс доступен только на английском языке. Обучение платное, его стоимость составляет $49 в месяц.
Хотя данная сумма – это обычная цена подписки на Coursera, Google субсидирует курс. Кроме того, компания готова предложить финансовую помощь 10 тыс. человек, но эта программа действует только в США.
Курс стартует 24 января.
После окончания обучения Coursera также может помочь студентам найти работу (но не гарантирует занятость), используя свою партнёрскую бизнес-сеть, в которую входят Bank of America, Walmart, Sprint, GE Digital, PNC Bank, Infosys, TEKSystems, UPMC и Google.
Согласно данным Coursera, только в США на данный момент остаются вакантными около 150 тысяч позиций специалистов техподдержки.
Напомним, что в марте 2017 года Google и Coursera запустили серию курсов по работе с Cloud Platform.
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