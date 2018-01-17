Google и Coursera запускают онлайн-курс по техподдержке

Образовательный портал Coursera вместе с Google запускает онлайн-курс по обучению специалистов техподдержки – Google IT Support Professional Certificate . Для прохождения обучения опыт работы в IT не требуется.

Новый курс рассчитан на 12 месяцев обучения (64 часа работы) и включает следующие разделы:

Решение проблем и клиентский сервис;

Нетворкинг;

Операционные системы;

Системное администрирование;

Автоматизация;

Безопасность.

Курс доступен только на английском языке. Обучение платное, его стоимость составляет $49 в месяц.

Хотя данная сумма – это обычная цена подписки на Coursera, Google субсидирует курс. Кроме того, компания готова предложить финансовую помощь 10 тыс. человек, но эта программа действует только в США .

Курс стартует 24 января.

После окончания обучения Coursera также может помочь студентам найти работу (но не гарантирует занятость), используя свою партнёрскую бизнес-сеть, в которую входят Bank of America, Walmart, Sprint, GE Digital, PNC Bank, Infosys, TEKSystems, UPMC и Google .

Согласно данным Coursera, только в США на данный момент остаются вакантными около 150 тысяч позиций специалистов техподдержки.